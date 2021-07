Riders Republic e Rainbow Six Extraction, i due titoli vengono rinviati

Ormai sembra che sia giornaliera la notizia di qualche ritardo di titoli in uscita nel corso di quest’anno. Un po’ ovviamente ce lo aspettavamo e un po’ le software house vogliono prendersi i giusti tempi per far uscire dei prodotti completi e senza errori. E’ di poco fa infatti la notizia del rinvio di tutti e due i titoli di Ubisoft che dovevano accompagnarci in questo autunno. Sia Riders Republic che Rainbow Six Extraction subiranno infatti un ritardo nella tabella di marcia.

Di conseguenza Ubisoft ha diramato un messaggio sui social scusandosi per l’accaduto e ovviamente spiegando che il tutto viene fatto per favorire l’esperienza finale al videogiocatore e offrire un prodotto che rispecchi prima di tutto la visione dei creativi che ci lavorono ormai da anni. Nulla in contrario alle parole del publisher, difatti meglio prendersi qualche mese in più di tempo, rispetto a far uscire giochi incompleti o che presentano dei bug pesanti. Nello specifico Riders Republic subirà un ritardo di solo un mese, arrivando quindi ad Ottobre 2021. Per Rainbow Six Extraction invece il discorso è completamente diverso.

Il nuovo titolo di questa saga è stato infatti rinviato direttamente al prossimo anno. Nello specifico il team spera di far uscire il gioco per Gennaio 2022, ma ovviamente avremo la conferma solo una volta che avremo la data precisa del lancio. Ovviamente speriamo che i titoli siano a buon punto e che Ubisoft si voglia prendere ancora un po’ di tempo per rifinire alcuni particolari.

Riders Republic era stato infatti accolto molto positavamente dalla community che è rimasta molto delusa da questo rinvio. Ma sicuramente ci aspettiamo delle novità nel corso dei prossimi mesi, prima dell’uscita effettiva del titolo. Intanto vi ricordiamo che la notizia del giorno, ovvero l’annuncio di Steam Deck è quella più chiacchierata, se non sapete di cosa si tratta, vi invitiamo a dare un’occhiata.