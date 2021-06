Riders Republic, il gameplay è pura follia

L’Ubisoft Forward è indubbiamente una delle conferenze più attese dell’E3 2021 e sebbene i moltissimi leak di Mario + Rabbids e Far Cry 6, i giocatori di tutto il mondo sono comunque in attesa di scoprire quali novità Ubisoft ha preparato per loro. Dopo aver visto il nuovo Rainbow Six Extraction, abbiamo scoperto Riders Republic, mostrato oggi in un nuovo lungo video gameplay che fa vanto dei tantissimi sport in cui potremo cimentarci. Che sia con BMX, tute alari o snowboard, tutti gli amanti di questo genere di sport si divertiranno con il titolo.

Ubisoft ha poi spiegato brevemente il funzionamento del sistema di progressione: completando gli eventi potremo ottenere delle stelle, con cui potremo procedere nella campagna e sbloccare nuove parti per personalizzare la nostra attrezzatura. L’opera mostra sin da subito la capacità di intrattenere molti giocatori contemporaneamente accontentando tutti nel modo in cui preferiscono, che sia con uno snowboard oppure con una tuta alare, fino a fare delle corse con biciclette sulle cime di altissime montagne.

Come possiamo vedere dal trailer, che vi lasciamo di seguito, la mappa di Riders Republic è decisamente molto estesa. Inoltre, ad esser ancora più interessante è il modo in cui diverse tipologie di sport sembrerebbero poter diventare protagonisti delle partite: se state facendo una gara con BMX potreste veder volare sopra la vostra testa alcuni giocatori con tuta alare. È una scelta molto interessante che donerà sicuramente varietà a Riders Republic, e soprattutto che non vediamo l’ora di scoprire nel dettaglio.

Scopriamo anche la data di lancio: Riders Republic sarà rilasciato su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S e PC il 2 settembre 2021. Ubisoft fa anche sapere che sono aperte le registrazioni per poter partecipare a uno dei periodi di beta che saranno disponibili in futuro. Cosa ne pensate del titolo? Riders Republic è riuscito a conquistare la vostra attenzione, tanto da essersi guadagnato una possibilità? Fateci sapere nei commenti cosa ne pensate, restando connessi sulle nostre pagine per non perdere nessuna novità direttamente dall’E3 2021.