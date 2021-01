Riders Republic rinviato, ecco quando

Pensavate di scampare a qualche piccolo rinvio anche quest’anno vero? Invece non è cosi, dopo l’annuncio del rinvio di Hogwarts Legacy, posticipato con data indefinita, ora tocca purtroppo ad un titolo di Ubisoft. Con una nota sull’account twitter ufficiale è stato infatti annunciato che Riders Republic subirà un ritardo di qualche mese, senza specificare però una data precisa. Originariamente in uscita il 25 Febbraio per tutte le piattaforme, il titolo sandbox di sport estremi targato Ubisoft prometteva di dare una grande sensazione di adrenalina riuscendo ad unire tante tipologie diverse di sport all’interno di un unico mondo.

Ecco il comunicato ufficiale: “A settembre vi abbiamo dato un’anteprima del nostro immenso parco giochi multigiocatore in Riders Republic. Vi abbiamo promesso un parco sportivo a cielo aperto ricco di azione, pieno di gare di massa a tutto campo con più di 50 avversari su console di nuova generazione, oltre a un’ampia varietà di attività diverse e acrobazie folli. Non vediamo l’ora di accogliervi nel nostro entusiasmante mondo e farvi vivere le più ardite fantasie da rider.

Oggi siamo qui per dirvi che abbiamo deciso di posticipare l’uscita del gioco, spostandola più avanti nel corso dell’anno. Questo tempo in più consentirà al nostro appassionato team di offrire l’esperienza migliore e più divertente ai nostri giocatori. Grazie mille per il vostro supporto e la vostra comprensione.

Abbiate cura di voi e preparatevi a tuffarvi presto nella follia di Riders Republic!”. Noi non vediamo l’ora di poter mettere le mani su questo nuovo sandbox creato da Ubisoft e speriamo che i mesi in più presi per lo sviluppo riescano a farci avere un grandissimo titolo con cui divertirsi anche in compagnia di qualche amico online. Voi cosa ne pensate del titolo? Fatecelo sapere con un commento qui sotto!