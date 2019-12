Ridge Racer 8, il progetto di Namco è stato cancellato

Negli ultimi anni molti indizi avevano portato a indiscrezioni su un possibile sviluppo di Ridge Racer 8 presso Bandai Namco Studios Singapore. Il progetto sembrava essere portato in contemporanea con Metroid Prime 4 che avrebbe dovuto mantenere solo il producer della trilogia originale per GameCube e Wii sviluppata da Retro Studios. Nel caso della storica saga Nintendo, sappiamo che poi il progetto era stato tolto a Namco per ridarlo in mano al team di sviluppo originale, o meglio degli sviluppatori che ancora ne fanno parte.

Lo stesso destino non toccherà invece a Ridge Racer 8 che sembra ormai definitivamente cancellato. L’utente YouTube Doctre81 ha messo a confronto le informazioni del profilo LinkedIn di uno sviluppatore che aveva lavorato presso lo studio Namco di Singapore. Nelle informazioni viene riportata la partecipazione a due progetti mai annunciati e cancellati che usavano il motore grafico UE4. Insieme ad Ace Combat 7, gli altri due erano uno sparatutto in prima persona di tipo avventura e un gioco di corse fondamentalmente arcade.

Questi identikit sembrano corrispondere perfettamente a Metroid Prime 4 e a Ridge Racer 8. Il titolo di corsa, tra l’altro, per un certo periodo sarebbe stato citato secondo Doctre81 esplicitamente nello stesso profilo LinkedIn.

L’ultimo gioco della serie (che segnò un’epoca sulla prima PlayStation) per console risale al 2012. In quel caso si trattava di Ridge Racer Unbounded disponibile sia su PS3 che su Xbox 360 di Microsoft. Gli ultimi due titoli della serie erano apparsi in versione mobile con Ridge Racer Slipstream nel 2013 e Ridge Racer Draw & Drift, circa tre anni dopo. Le uniche apparizioni su console Nintendo erano state R: Racing Evolution nel 2003 su GameCube e l’anno successivo con Ridge Racer DS per la console portatile Nintendo.