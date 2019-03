Rift S, alla GDC Oculus presenta il successore di Rift

Oculus ha annunciato Rift S, un nuovo visore per la realtà virtuale che si pone come sostituto di Rift, offrendo comfort e qualità dell'immagine migliorati.

Oggi alla GDC è stato presentato Oculus Rift S, il nuovo visore VR che combina la tecnologia di tracking Oculus Insight con la potenza del PC di casa. Progettato su piattaforma Rift, Rift S si pone l’obiettivo di offrire ai giocatori l’esperienza VR più coinvolgente possibile. Il lancio è previsto per questa primavera a un prezzo di 449 euro.

Rift S nasce come sostituto di Rift e offre un display ad alta risoluzione, un’ottica migliorata che offre un’immagine più nitida e la funzionalità Passtrough+, che permette di avere una percezione del mondo reale senza dover rimuovere il visore.

Sin dal momento del lancio, Rift S permetterà di accedere ai titoli VR più coinvolgenti oggi sul mercato e a quelli in arrivo nei prossimi mesi come Asgard’s Wrath, Defector e Stormland.

Oculus ha collaborato con Lenovo per progettare Rift S e ottenere un maggiore comfort, una migliore distribuzione del peso e un migliore isolamento della luce. Per il collegamento è presente un solo cavo, così da non avere ingombri fastidiosi. Rift S è anche dotato di un jack da 3,5 mm, utile per poter utilizzare le proprie cuffie preferite.

Come su Oculus Quest anche qui troviamo la tecnologia inside-out tracking, che grazie ad alcuni algoritmi di computer vision cattura, traccia e attraversa gli spazi fisici in tempo reale, senza bisogno di sensori esterni.

La tecnologia Passthrough+ consiste invece in una modalità audio passthrough stereo-correct che si serve dei principali aggiornamenti del runtime di Oculus (incluso ASW) per produrre un’esperienza di qualità, con una disparità di profondità minima e senza impatto sulle prestazioni. Questa tecnologia è particolarmente utile quando, ad esempio, si deve fare un passo o si deve guardare al di fuori del proprio spazio di gioco.

Dal momento che Rift e Rift S condividono la stessa piattaforma, gli attuali proprietari di Rift potranno beneficiare dei continui aggiornamenti software, accedere agli stessi giochi disponibili oggi e anche a quelli che arriveranno in futuro.