Rimettete le pile al vostro Game Boy: sta per uscire un nuovo gioco!

Togliete la polvere dai vostri Game Boy, perché sta per uscire un nuovo gioco. Esattamente, avete capito bene: la console Nintendo, che segnò l’inizio del dominio del mercato handled da parte del colosso nipponico, sta per ricevere un nuovo gioco. Si tratta di The Machine, un gioco d’avventura indipendente, ambientato in un mondo distopico.

The Machine è stato svelato sul profilo Twitter del suo autore. Nel mondo del gioco, i cittadini vengono assegnati ad un ruolo nella società basato su un test universale. A differenza di altri titoli dell’epoca, il titolo proporrà storyline multiple, così come finali multipli, decidendo se lavorare come un poliziotto oppure un contadino. In The Machine viene chiesto al giocatore di spostarsi all’interno del mondo di gioco, effettuare delle scelte e potenzialmente impattare sulle vite degli altri cittadini.

Il nuovo gioco per Game Boy è attualmente in sviluppo da Ben Jelter, un game designer e comic artist e non è la prima volta che l’uomo lavora ad un videogioco vero e proprio. Nel corso dell’ultimo periodo, infatti, ha sviluppato Unearthed, Primary Particle e The Last Employee. Il primo titolo venne pubblicato proprio quest’anno su Itch.io, in una sorta di jam dedicata allo sviluppo di giochi per la vecchia piattaforma della casa di Kyoto. The Machine è tutt’ora sprovvisto di una data di uscita, ma considerando che si tratta di un progetto sviluppato da un singolo developer potrebbe volerci diverso tempo prima di entrarne in possesso.

Game Boy is trending so here's a look at the beginning of my upcoming game THE MACHINE#gamedev #gbstudio pic.twitter.com/K7rdQqgya4 — Ben Jelter (@BenJelter) August 31, 2021

Il mondo dei giochi per piattaforme retro ha subito una sorta di impennata negli ultimi anni. Oltre al Game Boy, infatti, online è possibile imbattersi in produzioni per il Sega Mega Drive, il Super Nintendo e l’Amiga 500: produzioni che sono distribuite fisicamente, a dei costi decisamente più accessibili di quanto si possa pensare. Oltre a ciò, alcuni giochi vengono distribuiti anche per gli emulatori delle console più vecchie, permettendo così a tutti di poter giocare a titoli completamente inediti. Un mercato che sta continuando a prolificare e che si affianca sempre di più a quello del collezionismo di videogiochi anni ’80 e ’90, segno di come possano entrambi convivere.