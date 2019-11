Ring Fit Adventure: in Giappone stanno per esaurire le scorte

Dalla sua uscita avvenuta lo scorso ottobre, Ring Fit Adventure ha registrato vendite costanti in Giappone e non è ancora sceso al di fuori dei primi quattro videogiochi più venduti della settimana nel paese del sol levante, al punto che in questo momento è molto difficile trovarne una copia nei rivenditori.

Secondo l’utente di Twitter Dr. Serkan Toto, alcuni dei più grandi negozi videoludici giapponesi sono ormai sprovvisti di ogni copia di Ring Fit Adventure. Anche il più grande negozio di elettronica del Giappone, la Yodobashi Camera di Akihabara, ha affermato che il titolo è stato il più venduto per Nintendo Switch. I dati di Famitsu suggeriscono che il titolo è riuscito a vendere quasi 300.000 unità solo in Giappone al 24 novembre.

In Japan’s biggest electronics store, Yodobashi Camera in Akihabara. Ring Fit Adventure Point of-sale displays are completely wiped out. Store says it’s the top selling game for Switch but as you can see the corresponding shelf is empty for the #1. pic.twitter.com/VhI0XcnSJQ — Dr. Serkan Toto / Kantan Games Inc. (@serkantoto) November 3, 2019

In una dichiarazione ufficiale pubblicata sul suo proprio Web, Nintendo Japan ha tenuto a chiedere scusa ai giocatori per gli eventuali disagi causati da quella che ha definito una “scarsità di scorte” in tutto il paese. Nel dettaglio il comunicato ha tenuto a dichiarare che: “Continuiamo a spedire ogni settimana e aumenteremo il numero di spedizioni verso la fine dell’anno in modo che il maggior numero possibile di giocatori possano acquistare Ring Fit Adventure”.

Il gioco di fitness targato Nintendo ha avuto un buon lancio anche da noi in Italia, ma le scorte sono ancora ben presenti in molti dei negozi di elettronica e di videogiochi.