Ring Fit Adventure: speedrunner finisce il gioco in un’unica faticosa sessione

La community degli speed runner si sa, non conoscono limiti e amano cercare sempre nuove sfide che li possono mettere alla prova. Ancora nessuno però aveva provato a finire in un unica sessione Ring Fit Adventure, il titolo Nintendo che necessita di essere giocato su più sessioni dilatate nel tempo. C’è qualcuno però, che ha preso la palla al balzo ed è riuscito a finire Ring Fit Adventure in un unica faticosa sessione, aggiudicandosi anche il primato sul titolo.

Il detentore del record mondiale è lo speedrunner giapponese chiamato Sakinyan, che ha inziato e concluso la campagna di Ring Fit Adventure battendo il boss finale in un’unica sessione da 18 ore. Lo sforzo fisico è stato notevole, anche se Sakinyan ha giocato l’intera campagna in modalità facile per agevolare il tutto, ma richiedendo una certa resistenza fisica e un minimo di preparazione atletica è stata un’impresa anche alla difficoltà più bassa.

Sakinyan è in buona compagnia, anche Adam “Ventifer” England è riuscito a completare il gioco in un’unica sessione, impiegando 19 ore 30 minuti e 11 secondi, andandosi a posizionare in seconda posizione subito dopo lo speedrunner giapponese.

I due ragazzi hanno ormai dato il via ad altri utenti nel provare a battere i loro record, con le attenzioni di una nutrita fetta della community degli speedrunner che si stanno focalizzando sul titolo Nintendo incentrato sul movimento fisico. Credete che qualcuno riuscirà a scendere sotto le 18 ore? Fatecelo sapere nella sezione dedicata ai commenti.