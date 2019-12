Ring Fit Adventure è stato tra i giochi più venduti a ottobre in Giappone

Ring Fit Adventure sembra essere diventato un vero e proprio fenomeno in Giappone. Il gioco accompagnato dalla periferica Ring-Con è infatti andato esaurito nei principali rivenditori, anche online, tanto da spingere Nintendo a chiedere scusa ai giocatori per la carenza di copie disponibili.

Famitsu ha recentemente diffuso i dati di vendita complessivi di ottobre (esattamente dal 30 settembre al 28 del mese successivo) e Ring Fit Adventure, gioco a metà tra avventura GDR e fitness pubblicato il 18 dello stesso mese, si è aggiudicato il terzo posto. Come però dimostrano gli ultimi dati di vendita settimanali, l’esclusiva per Nintendo Switch ha raggiunto sino al 24 novembre le 290 mila copie vendute. La classifica delle vendite del mese scorso è stata comunque dominata da due titoli. Al primo posto il recente Call of Duty Modern Warfare (2019) per PlayStation 4 ha sfiorato le 200 mila copie, sia digitali che in versione disco.

Dopo il titolo di Infinity Ward troviamo The Last of Us Remastered nella versione PlayStation Hits (secondo posto con 148.579 copie) e al quarto Dragon Quest XI S con 120.707. Seguono Ghost Recon Breakpoint per PS4 (5°), Story of Seasons: Friends of Mineral Town per Switch (6°), Dragon Quest X Ibara no Miko to Horobiru no Kami Online (7°). Chiudono le prime dieci posizioni Monster Hunter World Iceborne in versione standard (8) e Master Edition (9) insieme a Disney Tsum Tsum Festival (10).

Nelle posizioni dalla ventesima alla trentesima bisogna sottolineare la scontata (almeno per il Giappone) assenza di titoli in versione Xbox One e dominata da giochi PlayStation 4 e sempre di più da titoli Switch alcuni davvero intramontabili come Mario Kart 8 Deluxe (15), Super Smash Bros. Ultimate (16), Zelda Breath of the Wild (23) e Super Mario Party (24).