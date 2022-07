Riot Games, software house dietro giochi come League of Legends e Valorant, dovrà risarcire le sue sviluppatrici a causa delle discriminazioni di genere avvenute all’interno dei suoi uffici. La somma è decisamente importante, anche se ovviamente nessun assegno potrà mai risarcire del tutto il trauma che hanno subito tutte le figure femminili coinvolte nella vicenda.

L’arrivo di questa decisione segue ovviamente un accordo con la corte statunitense proposto lo scorso dicembre, dove si affermava che Riot Games avrebbe dovuto risarcire le vittime, oltre che ovviamente coprire le loro spesi legali. All’inizio il team di sviluppo aveva proposto un risarcimento pari a 10 milioni di Dollari, ma la cifra venne definita insufficiente. Oggi la cifra si attesta sui 100 milioni di Dollari, 80 dei quali saranno destinati al risarcimento diretto alle vittime e 20 milioni, invece, per le varie spese legali.

Le vicende che vedono coinvolte il team di sviluppo di League of Legends affondano le loro radici nel 2014 e sono molto simili, seppur con delle differenze, al caso Activision Blizzard, emerso nel 2021. All’interno degli uffici del team di sviluppo era presente un vero e proprio clima da confraternita, con le donne vittime di episodi di bullismo e mai promosse all’interno dell’ufficio. Le testimonianze sono emerse nel 2018, dopo diversi anni di abusi subiti e che hanno portato ovviamente alla denuncia.

Non è la prima volta e purtroppo sospettiamo che non sarà neanche l’ultima. Negli ultimi anni, infatti, sono emerse sempre più testimonianze inquietanti di come all’interno dell’industria dei videogiochi ci siano veri e propri ambienti ostili alle persone di sesso femminile. Oltre a Riot Games e Activision, sono emersi anche ulteriori casi in Ubisoft e BioWare. C’è ancora una lunga strada da fare prima di rendere l’industria dei videogiochi un vero e proprio ambiente inclusivo. Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.