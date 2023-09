Nintendo ha recentemente presentato un brevetto per un innovativo controller che potrebbe finalmente porre fine al fastidioso problema dello “stick drift” che ha afflitto i possessori di Nintendo Switch sin dal lancio della console nel 2017.

Secondo quanto riportato da VGC, il brevetto descrive l’utilizzo di un “liquido intelligente” all’interno dei joystick del controller. Questo particolare liquido, noto come “liquido magnetoreologico,” ha la capacità di modificare la sua viscosità in risposta a un campo magnetico. In pratica, questa tecnologia sembra essere progettata per creare resistenza quando un utente sposta il joystick.

Ciò che rende questa scoperta ancora più interessante è che il processo descritto nel brevetto sembra molto simile a quello utilizzato nei joystick a effetto Hall già presenti sul mercato. Questi dispositivi rilevano il movimento grazie all’uso di magneti, eliminando così la presenza di parti meccaniche che possono causare il fastidioso “stick drift.”

“Modificando periodicamente la viscosità tra il primo stato e il secondo stato, è possibile offrire all’utente una sensazione di utilizzo senza precedenti e garantire che l’elemento di controllo ritorni autonomamente alla sua posizione iniziale,” si legge nel brevetto.

Tuttavia, è importante sottolineare che il deposito di un brevetto non garantisce necessariamente che verrà sviluppato un prodotto con queste caratteristiche. Pertanto, al momento non abbiamo una conferma definitiva dell’arrivo di un nuovo controller Nintendo basato su questa tecnologia, ma resta una notizia molto interessante per gli appassionati di giochi Nintendo.