Quello del drifting dei Joy-Con è un problema che affligge Nintendo Switch sin dagli albori, diventando, nel tempo, un grattacapo noto a tutti i possessori della console, al punto che molti si domandano non “se”, ma “quando” anche i propri Joy-Con cominceranno ad avere il ben noto problema di malfunzionamento. Per fortuna, però, con le offerte dei Prime Day 2023 Amazon sembra pronta a proporci una soluzione per altro, come spesso succede, a prezzo scontatissimo!

Sul portale, infatti, in queste ore è possibile acquistare un pratico ed utilissimo kit per la riparazione “fai da te” dei Joy-Con Switch, con un prezzo di vendita così basso che vi permetterà di rimettere in funzione, da soli, entrambi i controller di Nintendo Switch, spendendo poco meno di 25 euro!

Un affare, specie considerando che è ormai rarissimo reperire dei Joy-Con nuovi a prezzi decenti, e che questo kit vi permetterà di riparare sia il controller destro che il sinistro, con tanto di un piccolo set di attrezzi (non avrete davvero bisogno di procuravi altro!) per appena 23,76€, ovvero un terzo di quello che vi costerebbero i controller nuovi! Ma attenzione: vi ricordiamo che occorre essere clienti Prime per godere dello sconto sul prodotto, visto che le offerte Prime Day sono, come sempre, riservate a chi dispone di un abbonamento Amazon Prime attivo, senza il quale è impossibile accedere alle numerose offerte proposte!

Chiarito questo: il set proposto da Amazon è realizzato dall’azienda emergente GuliKit e vanta, attualmente, una media recensioni quasi a 5 stelle, ovvero poco meno del massimo, il che non è affatto da sottovalutare quando si parla dell’acquisto di parti di ricambio compatibili e online.

La cosa interessante è anche nella strumentazione fornita assieme ai due stick. Laddove, infatti, molti produttori propongono l’acquisto dei soli due stick analogici (è la fragilità degli stick originali, infatti, alla base del problema dei Joy-Con), GuliKit include nel proprio pacchetto anche un set di viti sostitutive, 2 cacciavite magnetici per semplificare le operazioni di sostituzione, 1 pinzetta, 1 paddle trangolare per facilitare l’apertura dei controller durante la fase di smontaggio e persino due thumbstick per i nuovi analogici, così che possiate aumentare il grip durante il gioco.

Al netto di questo, inoltre, parliamo inoltre di due stick resistenti e durevoli che, per altro, hanno anche un sistema di alimentazione migliorato dalla stessa GuliStick, per rendere più efficiente il consumo della batteria dei piccoli pad Switch.

Ciò detto, non ci resta che invitarvi ad acquistare subito il prodotto tramite l’apposita pagina Amazon dedicata all’offerta, ricordandovi ancora una volta che, per godere delle offerte, dovrete disporre obbligatoriamente di un abbonamento Amazon Prime. Vi suggeriamo, inoltre, di monitorare costantemente il nostro portale in occasione di queste frenetiche giornate di Prime Day 2023, giacché saremo in prima linea nel proporvi quelle che saranno le migliori offerte della ricca tornata promozionale di Amazon!

