Se siete dei fortunati possessori di una console PlayStation, quindi sia della sempre ottima PS4 che della portentosa PS5, vi farà decisamente piacere sapere che esiste un metodo per risparmiare diverse decine di euro sia sui vostri acquisti sul PSN, lo store digitale delle console nipponiche, che sugli abbonamenti a PS Plus. Il tutto grazie al credito PSN, che è attualmente disponibile nel taglio da 50 euro a soli 42,99 euro su CDKeys, ossia con ben il 15% di sconto.

A rendere il tutto più interessante è il fatto che, oltre a poter essere usato per qualsiasi prodotto e servizio presente sul PSN, tale credito può essere acquistato in diversi tagli, aumentando così ancor più il risparmio. Necessitate di soli 20 euro? Nessun problema, potete risparmiare qualcosina anche su tali importi.

Da non dimenticare è infine come tale offerta sia completamente compatibile con le altre presenti direttamente sul PSN. Grazie all’offerta di CDKeys sul credito PSN, insomma, potete combinare questo 15% di sconto con altre offerte dello store PlayStation, ottenendo un risparmio ancora maggiore.

Oltre alla possibilità di acquistare credito PSN per le vostre PlayStation con un grande sconto, esistono anche molte altre offerte in circolazione. Per non perdervene neanche una vi rimandiamo ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte. In essi troverete informazioni sempre aggiornate su tutte le migliori offerte in corso sui vari store. Il tutto con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Seguendo comodamente il link qui sotto, invece, potete ricaricare i vostri account PlayStation risparmiando diverse decine di euro.

