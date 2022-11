“L’inverno sta arrivando” direbbe qualcuno, e questo sarà il più freddo di tutti. Non solo perché le temperature sono cambiate repentinamente, ma anche perché molto probabilmente ci dobbiamo preparare ad affrontare anche un rincaro della spesa per l’energia elettrica. In tutto questo noi giocatori sicuramente siamo pronti a correre ai ripari giusto? Ecco quindi a cosa abbiamo pensato. Quale modo migliore se non quello di mettere le nostre console in modalità che ci permettano di risparmiare un po’ di corrente elettrica. Il risparmio energetico sulle console è quindi un tema che non viene quasi mai affrontato, eppure in questi mesi potrebbe, nel suo piccolo, aiutare tanti piccoli giocatori a non dimenticare accesa la propria console.

Ecco quindi alcuni consigli che possono essere utili per chi vuole utilizzare la propria console in modalità risparmio energetico o per chi invece, vuole fare qualcosa per se stesso e l’ambiente nel suo piccolo e quindi risparmiare un po’ di corrente elettrica e di conseguenza risparmiare anche un pochetto. Ma bando alle ciance e andiamo avanti.

Risparmio energetico PS5

Cominciamo con l’ammiraglia di casa Sony, una console mastodontica che sembra quasi gridare “CONSUMO”. Ora ovviamente vi starete chiedendo, se in realtà la modalità riposo della console, permette anche di essere meno “power consuming”, la risposta è chiaramente negativa. Va ricordato infatti che la modalità riposo delle console permette comunque alle stesse, di eseguire delle operazioni basilari. Ad esempio in questa modalità è comunque possibile scaricare aggiornamenti e far rimanere in stand-by i titoli.

Di conseguenza è facile capire che sia quasi impossibile che in questa modalità si possa risparmiare energia. Di conseguenza vediamo come sia possibile andare ad impedire che la PS5 vada in questa modalità. Andiamo quindi in “Impostazioni -> Sistema -> Risparmio Energetico -> Imposta tempo fino all’ingresso della PS5 in modalità riposo“. A questo punto non vi rimane che scegliere dopo quanto tempo far andare la console in questa modalità. Per un risparmio energetico completo vi consigliamo ovviamente di spegnere la modalità riposo, e magari potete anche farlo con il DualSense, impostando un timer di spegnimento automatico.

Risparmio energetico su Xbox Series X|S

Passiamo ora invece alle console della casa di Redmond, che ormai imperversano nei salotti dei giocatori e che sappiamo ormai essere delle ottime compagne di vita, soprattutto per chi cerca di sfruttare il game pass in modo più fruttuoso possibile. Vediamo quindi come impostare al meglio anche Xbox Series X|S per il risparmio energetico. Rechiamoci sulla nostra icona del profilo e quindi andiamo su “Impostazioni -> Generali -> Modalità sospensione e avvio“. A questo punto non resta che attivare la modalità Risparmio Energetico.

Se volete invece essere ancora più drastici potete selezionare l’opzione “Spegnimento Completo”. In quest’ultimo caso la console eseguirà uno spegnimento totale e non sarà in alcun modo attiva anche durante la fasi di stand-by. Come anche per PS5 anche le console di Microsoft infatti tendono a lavorare in background quando si trovano in “modalità riposo“, di conseguenza avere un controllo maggiore sulla console e sulle attività che svolge durante la notte, è sicuramente un ottimo modo per risparmiare corrente, anche in modo considerevole.

Risparmio energetico su Nintendo Switch (tutti i modelli)

Eccoci quindi arrivati alla console di Kyoto, che per ovvi motivi è sicuramente diversa nel funzionamento delle precedenti e che quindi consuma energia in maniera completamente diversa rispetto alle “sorelle” di dimensioni maggiori e con utilizzi ovviamente diversi. La maggior parte del consumo eneregetico che avviene su Switch ovviamente è fatto in modalità portatile, quando infatti siamo costretti a far capo alla sola batteria della console, in questo modo ovviamente non c’è un grosso consumo energetico. Quello che però possiamo fare, se vogliamo proprio essere pignoli, è andare a modificare le opzioni di risparmio energetico di Switch quando si trova in modalità Dock.

Quando infatti la console si trova sulla sua base essa non si spegnerà mai in maniera completa, anzi entrerà anche lei in modalità riposo e di conseguenza resterà “attiva” fino a che non decideremo noi di riprenderla oppure toglieremo alimentazione alla dock. Detto questo, se vogliamo quindi evitare che Nintendo Switch entri in questa modalità anche se collegata alla dock, basterà recarsi in “Impostazioni di Sistema -> Modalità Riposo (dal menù sulla sinistra)“. A questo punto non ci resta che decidere il comportamento della console.

Questi che vi abbiamo elencato erano solo dei piccoli accorgimenti per risparmiare energia con le vostre console. Siamo sicuri che molti di voi sappiano già come eseguire queste operazioni, ma ovviamente è sempre meglio avere una guida per tutti e soprattutto andare incontro alle esigenze di chi vuole essere anche in piccola parte di aiuto nel quadro energetico della comunità. A tutti gli effetti di risparmio energetico su console non si è mai parlato apertamente, come se fosse qualcosa di superfluo, eppure oggi potrebbe risultare quasi essenziale.