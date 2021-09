Roblox, verifica dell’età obbligatoria per alcune funzioni

I fenomeni videoludici di solito durano anni e a volte si spengono anche nel giro di poco tempo. Ci sono altri che invece continuano a durare e che fanno sempre parlare soprattutto se ci si interessa di alcuni casi studio interessanti. Roblox ad esempio è al momento uno dei titoli più giocati del mondo, un po’ per il suo stile semplice e un po’ per il poter fare tutto quello che si vuole (in certi limiti), ed un po’ come un Minecraft ancora più sandbox e senza dinamiche da survival. Insomma il paradiso soprattutto per i giocatori più piccoli che non hanno voglia di impegnarsi troppo nel videogioco. Negli ultimi anni il fenomeno sta crescendo sempre di più, anche grazie all’aiuto di content creator che portano alla ribalta titoli come questo.

Ma ovviamente quando si parla di titoli di questo calibro e soprattutto che attirano un pubblico molto giovane, prima o poi devono avvenire dei cambiamenti. Alcuni li definirebbero radicali, per noi invece risultano semplicemente un aumento di sicurezza che la software house vuole garantire a chi gioca al proprio prodottto. Roblox d’altronde è nata come piattaforma libera multigiocatore e al momento prevede l’accesso libero a tutte le funzionalità presenti. Tra un po’ però non sarà più cosi dato che per alcune funzioni sarà richiesto di verificare l’età.

La prima funzione che lo prevederà sarà proprio la chat vocale in-game che richiederà la presentazione di una sorta di ID card. Per poter accedere alla funzione di chat vocale bisognerà quindi essere giocatori verificati di Roblox e avere più di 13 anni. Al momento circa la metà degli utenti del titolo sono over 13, di conseguenza è un ottima mossa per aumentare la sicurezza.

Sicuramente la questione verrà estesa anche verso altri lidi. All’interno di Roblox è infatti possibile creare dei mondi personalizzati, di conseguenza è facile pensare che anche in questo caso per accedere a qualche creazione in particolare sarà necessario inserire la propria età. Voi cosa ne pensate?