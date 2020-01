Rocket League: il primo evento del 2020 sarà Lucky Lanterns

Quando si va a parlare di scena competitiva videoludica, spesso e volentieri la mente delle persone viene bombardata da un solo nome, ovvero quello di Fortnite. Tuttavia qualche anno fa la situazione si presentava in maniera ben diversa ed a dominare c’erano giochi ben diversi. Tra questi si poteva contare anche Rocket League che nel corso degli anni è riuscito a mantenersi una buona fetta di pubblico. Sicuramente ad influire su questa fama generale sono stati i costanti aggiornamenti che Psyonix ha reso disponibili per il gioco.

Per aprire al meglio la nuova annata videoludica il team di sviluppo ha deciso di dare il via ad un nuovo evento. A partire dal prossimo 20 Gennaio i giocatori avranno la possibilità di sperimentare tutte le novità offerte da Lucky Lanterns (nome dell’evento). Questo nuovo aggiornamento aggiungerà una marea di novità come per esempio: una nuova arena di gioco e svariati oggetti a tema (disponibile per l’acquisto all’interno dello store di gioco).

“Preparatevi a lanciarvi verso il nuovo anno grazie a Lucky Lanterns! Grazie a questo nuovo aggiornamento Rocket League festeggerà il nuovo anno lunare, offrendo la possibilità ai giocatori di acquistare oggetti a tema e provare una nuova arena di gioco. L’evento sarà disponibile dal prossimo 20 Gennaio!”

Quindi se siete fan di Rocket League i prossimi mesi saranno molto carichi di contenuti grazie a questo nuovo evento. Menzioniamo però che avrete tempo soltanto fino al prossimo 14 Febbraio per riscattare le ricompense delle Buste Rosse (i nuovi guadagni in-game del nuovo evento). Vi ricordiamo che il gioco di Psyonix è attualmente disponibile per PlayStation 4, Xbox One, PC e Nintendo Switch. Per rimanere aggiornati su tutte le novità future legate al gioco, vi invitiamo di rimanere sintonizzati sul nostro sito!