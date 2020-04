Rocket League: le Modalità di Maggio sono in arrivo, ecco tutti i dettagli

Maggio è quasi tra noi e questo significa una cosa: le Modalità di Maggio di Rocket League sono in arrivo. Psyonix ha infatti annunciato i dettagli di una serie di Modalità a tempo limitato che saranno disponibili all’interno del gioco ogni weekend per tutto il prossimo mese. Parliamo di Dropshot Rumble, Beach Ball, Boomer Ball e HeatSeeker.

Dropshot Rumble è un “folle combinazione tra Dropshot e Rumble” e sarà disponibile a partire dal primo maggio fino al 4 maggio. A seguire avremo Beach Ball, un ritorno dall’evento Radical Summer dello scorso anno: avrà inizio il 7 maggio e terminerà l’11 maggio. La successiva è Boomer Ball, una delle preferite della community, che sarà rilasciata dal 14 maggio fino al 18 maggio. Infine, avremo Heatseeker, che occuperà i giorni dal 21 maggio fino al 26 maggio.

Maggio 2020 sarà quindi un periodo pieno di eventi per Rocket League. Considerando che, a causa dell’attuale situazione di emergenza sanitaria mondiale, le uscite di nuovi giochi sono diminuite, gli appassionati potranno perlomeno sfruttare l’opera di Psyonix per riempire i propri pomeriggi.

Rocket League è un gioco sportivo che mescola macchine giocattolo al calcio: all’interno di un’arena dobbiamo colpire una grossa palla e cercare di fare goal nella porta avversaria. Nel campo di gioco possiamo raccogliere delle cariche per il turbo, il quale può essere sfruttato per distruggere ed eliminare per pochi secondi dal gioco gli avversari. Ci sono poi modalità aggiuntive, alcune a tempo (come quelle sopra indicate), e la possibilità di attivare modificatori per creare sfide uniche, sia in single player che in multigiocatore.

Diteci, Rocket League dopo tutto questo tempo è ancora uno dei vostri giochi preferiti? Il regolare supporto degli sviluppatori vi convince, oppure credete che dovrebbero proporre qualcosa di molto diverso?