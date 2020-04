Rocket League: data di inizio e conclusione della modalità Heatseeker svelate

Psyonix ha annunciato che la nuova modalità Heatseeker è in arrivo. All’interno di questa modalità, la palla cerca di raggiungere in modo automatico la rete avversaria quando viene colpita. Se però la sfera colpisce i muri del campo a lato della porta, torna indietro e cerca di fare goal contro di voi. Inoltre, ogni volta che rimbalza sui muri o viene toccata da un giocatore, la palla diventa sempre più veloce, rendendo Rocket League ancora più dinamico e caotico. Il primo team che raggiunge sette reti vince.

Inoltre, si potrà ottenere un banner (Hypnoteks Player) gratis semplicemente facendo log in mentre Heatseeker è attivo. Le partite di Heatseeker daranno accesso alla stessa quantità di XP al pari delle altre modalità. Quindi si potranno ottenere livelli del Rocket Pass 6 in modo normale.

Gli sviluppatori hanno rilasciato anche un trailer ufficiale, che potete vedere qui sopra, nel quale viene mostrato qualche scorcio di un match della nuova modalità. Vediamo inoltre la data di inizio e quella di conclusione dell’evento Heatseeker di Rocket League:

Inizio: giovedì 16 aprile alle 17.00, ora italiana

Fine: lunedì 20 aprile alle ore 17.00, ora italiana

Avete quindi quattro giorni di tempo per poter sfruttare questa nuova modalità. Vi ricordiamo che Rocket League è disponibile su PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch. Diteci, cosa ne pensate di quanto ideato da Psyonix? Vi sembra divertente, oppure continuerete a optare per le modalità classiche di Rocket League?