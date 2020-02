Rockstar: azioni in calo dopo l’addio di Dan Houser

Come abbiamo già affermato pù volte in questi giorni, la settimana in corso è stata sicuramente molto particolare per il mondo videoludico. Tra Sony che decide di “ufficializzare” la pagina di PS5 a Platinum Games che conferma il ritorno di The Wonderful 101, i giorni scorsi sono stati certamente carichi. Tuttavia in mezzo a queste (potenziali) buone notizie, siamo stati testimoni anche di qualche annuncio un po’ diverso (e potenzialmente triste per certi fan) riguardante la famosa Rockstar.

Durante la giornata di ieri il colosso americano ha ufficialmente annunciato che Dan Houser (uno dei co-fondatori dello studio) abbandonerà il suo ruolo di Creative Vice President. Questa notizia è stata certamente accolta con stupore sia dalla stampa specializzata che dai fan, in quanto Houser è stato un elemento fondamentale nella creazione di progetti come Grand Theft Auto 5 e Red Dead Redemption 2, oltre che di altri titoli di primo piano. Sicuramente questa dipartita è un colpo non indifferente per la compagnia.

Questo “addio” di Dan Houser non ha solo rattristato i fan, ma ha anche influito sulle azioni in borsa di Rockstar. Dopo l’annuncio in questione le azioni della compagnia americana sono crollate in maniera non indifferente. Le azioni di Rockstar sono scese del 4% raggiungendo il livello più basso da 8 Dicembre ad oggi. Tuttavia vista la fama dell’azienda probabilmente questo “calo drastico” verrà recuperato nel corso dei prossimi mesi senza tantissimi problemi.

Dan Houser abbandonerà Rockstar Games durante il prossimo 11 Marzo. Non sappiamo ancora chi andrà a sostituire il buon Houser nel suo ruolo. Ci tocca soltanto aspettare per vedere come andrà a risolversi questa particolare situazione. Fateci sapere cosa ne pensate voi di questa notizia, come sempre, attraverso la sezione dei commenti del sito!