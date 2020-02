Rockstar Games: Take-Two si ritiene ottimista per il futuro dello studio

Le ultime notizie riguardo Rockstar Games hanno preoccupato alcuni appassionati delle produzioni del team americano. Dan Houser, uno dei due storici co-fondatori e leader dello studio di sviluppo ha lasciato il team, e mentre in molti si stanno chiedendo che ne sarà del futuro di Rockstar, il CEO di Take-Two Interactive Strauss Zelnick, ha tenuto ad assicurare che lo studio in questo momento è in una situazione molto sana.

Durante la recente conferenza finanziaria, Zelnick ha affermato che “Rockstar non è ma stata forte come in questo momento. Rimaniamo incredibilmente ottimisti per il suo futuro”. Ringraziando Dan Houser per i suoi contributi in tutti questi anni e augurandogli ogni bene, Zelnick ha anche affermato che Rockstar Games continuerà ad essere guidata dal fratello e co-fondatore Sam Houser.

“Sam Hauser è l’attuale presidente di Rockstar Games. È un grande leader e guida ogni giorno una squadra di migliaia di persone che stanno cercando di creare delle esperienze d’intrattenimento straordinarie. Questi sono i loro obiettivi, e il più delle volte raggiungono o addirittura superano quegli obiettivi, il che è semplicemente fantastico. Sam e io lavoriamo a stretto contatto, ed è un enorme piacere poter creare queste opere con lui e con l’intero team di Rockstar” ha poi concluso il CEO di Take-Two, rinnovando tutta la fiducia possibile al team di sviluppo.

Ovviamente da queste dichiarazioni di Take-Two non è emerso nessun dettaglio su quali saranno le prossime produzioni di Rockstar, ma sicuramente gli appassionati dello studio di GTA e Red Dead Redemption possono dormire sereni dopo le parole piene di ottimismo pronunciate da Strauss Zelnick. Cosa vi aspettate di preciso dal futuro prossimo di Rockstar Games?