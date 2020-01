Rockstar: sgravi fiscali esagerati? La società risponde alle accuse

Nella giornata di ieri vi abbiamo riportato un’interessante ipotesi di un sito inglese, Taxwatch, che ha segnalato come, a suo dire, GTA 6 potrebbe essere in uno stato avanzato di sviluppo, addirittura vicino all’uscita. Come sono arrivati a questa conclusione? Analizzando gli sgravi fiscali che lo sviluppatore, Rockstar North, è riuscito a ottenere dal governo. Nel solo 2019, infatti, la società ha risparmiato più di 37 milioni di sterline grazie alla “Video Games Tax Relief”.

Questo ha riaperto un dibattito in corso da tempo sulla validità della VGTR, nata come supporto agli sviluppatori indipendenti e diventata un metodo per gli sviluppatori più grandi per risparmiare enormi quantità di denaro. Rockstar ha quindi risposto con un comunicato ufficiale, affermando che il programma del governo inglese è in realtà un grande successo e permette alla società di investire sul mercato UK, creando lavori a lungo termine per più di mille persone.

L’UKIE, l’associazione per l’intrattenimento interattivo inglese, ha inoltre affermato che per ogni sterlina investita nelle compagnie di videogame si generano quattro sterline sul mercato inglese. In totale, la Video Games Tax Relief supporta 4.320 sviluppatori a tempo pieno, ovvero circa un terzo dell’intera forza lavoro in Inghilterra. Le critiche a Rockstar non si fermano a questo, però. La società non avrebbe pagato, secondo le accuse, le corporate tax negli ultimi quattro anni. La comunicazione ufficiale dà alcuna risposta sull’argomento.

Alla maggior parte dei videogiocatori, in ogni caso, interessa di più scoprire quando effettivamente sarà rilasciato GTA 6 o, anche solo, quando sarà annunciato. GTA 5 è stato rilasciato inizialmente su PS3 e Xbox 360, ma ha completato l’intero arco vitale di PS4 e Xbox One, continuando a essere uno dei giochi più acquistati e supportati (in particolar modo con la componente Online). A questo punto, rischiamo di giocarci ancora anche su PS5 e Xbox Series X grazie alla retrocompatibilità.