Rocksteady: il rumoreggiato gioco su Superman sarà un’esclusiva Xbox Series X?

Una delle software house più rumoreggiata di questi ultimi anni è Rocksteady, i creatori della trilogia di Batman Arkham e che non rilascia un nuovo videogioco dal 2016. Da quel momento, lo studio britannico non ha nemmeno più proferito alcuna parola, non lasciando intendere alcun indizio sul prossimo progetto a cui sta lavorando. Sono molti i rumor che nel tempo hanno prima citato un gioco su Superman nei piani di Rocksteady, per poi far trapelare una possibile nuova iterazione sulla saga di Injustice, e finendo col proporre una versione videoludica della Suicide Squad.

Detto questo, è apparsa una nuova voce di corridoio che sembrerebbe suggerire che il gioco di Rocksteady su Superman esiste eccome, e sarà un’esclusiva per la prossima console di casa Microsoft: Xbox Series X. Il rumor in questione proviene dall’utente di NeoGAF OsirisBlack. Quando gli è stato chiesto nello specifico se poteva segnalare qualche particolare esclusiva per la nuova console Microsoft, il ragazzo ha risposto mostrando alcuni video, e uno di questi è proprio una OST presa direttamente dal film Superman Man of Steel.

La fonte del rumor in questione ha una storia per lo più affidabile con i leak ed è ritenuto da molti come un leaker credibile. Detto questo, al momento mancando un qualsiasi tipo di ufficialità da parte di Rocksteady e dalla stessa Microsoft c’è da prendere questa possibilità con le pinze, anche perchè come indizio lo possiamo definire ancora particolarmente vago.

Di certo sarebbe carino sentire di nuovo parlare al più presto di un nuovo progetto da parte di Rocksteady, che ha già dimostrato di riuscire a trattare molto bene gli universi super-eroistici proprio con una trilogia completa dedicata all’uomo pipistrello. Cosa ne pensate di questo nuovo rumor? Vi piacerebbe un nuovo gioco su Superman in esclusiva Microsoft per dare filo da torcere allo Spider-Man di Insomniac/Sony?