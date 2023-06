Secondo quanto riportato da un articolo di HotHardware, sembra che l’ultimo aggiornamento del firmware di ASUS ROG Ally 319 stia causando problemi alle prestazioni. Come abbiamo visto nelle settimana scorse questo PC portatile, basato sul processore Ryzen Z1 Extreme, aveva ottenuto un notevole aumento delle prestazioni grazie all’aggiornamento firmware pre-rilascio, ma sembra che il BIOS 319 stia riducendo significativamente questi miglioramenti, vanificando di fatto gli ottimi risultati raggiunti.

Il firmware 319 avrebbe dovuto migliorare l’esperienza di gioco a 9W, ma le recensioni hanno dimostrato esattamente il contrario. In realtà, sembra che le prestazioni siano addirittura peggiorate, soprattutto con un TDP di 15W e 25W, come evidenziato da alcuni YouTuber, tra cui ThePhawX.

Nonostante il fatto che il firmware 319 risolva alcuni bug, un rappresentante di ASUS sconsiglia vivamente di eseguire l’aggiornamento. Whiston Gordon, responsabile del marketing di ASUS, ha confermato che l’azienda è al corrente di utenti che hanno riscontrato una diminuzione delle prestazioni e, pertanto, consiglia di non effettuare questo aggiornamento.

I giocatori che hanno già installato il firmware devono ora aspettare che ASUS risolva il problema delle prestazioni ridotte o, se preferiscono, eseguire manualmente il downgrade del BIOS utilizzando l’utility ASUS EZ Flash, operazione però non alla portate di tutti gli utenti. Al momento, ASUS non ha fornito alcuna informazione su quando il nuovo BIOS sarà disponibile, sebbene si spera che ciò avvenga nel prossimo futuro.

È importante notare che AMD sta impiegando molto tempo per rilasciare gli aggiornamenti dei driver Radeon per le APU basate su Phoenix (come il Ryzen Z1/Ryzen 7 7840U). Fino ad ora, l’azienda non ha ancora unito il ramo principale dei driver per le GPU Radeon con le serie di GPU desktop Radeon RX 7600 e le GPU integrate RDNA3, il che significa che i giocatori non possono usufruire delle ultime ottimizzazioni.