Il prezzo del nuovo PC portatile di Asus, ROG Ally, ancora non lo conosciamo ufficialmente e probabilmente lo scopriremo durante l’evento di lancio dell’11 maggio. Tuttavia, è cominciato a farsi strada una voce abbastanza insistente condivisa dal noto leaker (e affidabile) Roland Quandt e da una fuga di notizia di Snoopy Tech che fanno riferimenti proprio alla cifra ufficiale.

Secondo questi leak, la versione di ROG ALLY con AMD z1 Extreme costerà solo 699,99 dollari. Si tratta del modello più performante e a conti fatti, se questo sarà davvero il prezzo, possiamo considerarlo davvero una bomba. Pensate che il top di gamma di Steam Deck costa 529 dollari ed è molto più inferiore a livello di specifiche tecniche. Anche se fosse così, bisogna eventualmente valutare quanto verrebbe venduta in Italia, ma un cambio 1:1 è molto complicato.

A questo punto ci viene da chiederci quanto potrebbe costare il modello con AMD Z1, ma anche riflettendo sul fatto che Asus ha dichiarato a The Verge che venderà in perdita le piattaforme, non escludiamo che il costo possa abbassarsi ancora di più. Chiaramente sono tutte ipotesi e il valore indicato potrebbe essere solo di riferimento, quindi conviene comunque attendere l’11 maggio per avere un’informazione più chiara.

ROG ALLY si pone come un vero e proprio concorrente di Steam Deck, il nostro Andrea Ferrario, che ha avuto modo di provarlo, vi racconta un po’ la piattaforma e le sue prime sensazioni nel video a inizio articolo. Abbiamo anche avuto modo di vederla attraverso un hands off dedicato, lo trovate a questo link.