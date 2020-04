Rogue Legacy 2: ufficiale, annunciato il sequel del platform roguelike

In un periodo in cui la possibilità di rinvii è davvero alta, Cellar Door Games ha annunciato sul suo profilo Twitter ufficiale Rogue Legacy 2, sequel dell’acclamato platform roguelike uscito nel lontano 2013 che ha riscosso un enorme successo tra pubblico e critica. Il primo capitolo è stato un po’ una sorpresa per tutti, l’obiettivo del titolo era portare avanti la nostra stirpe esplorando un castello infestato da fantasmi e mostri di vario genere. Ogni volta che vedremo il Game Over, dovremo scegliere un nuovo personaggio tra tre generati casualmente, ognuno di essi con classe e abilità casuali.

Come un fulmine a ciel sereno quindi gli sviluppatori proprio ieri hanno mostrato un breve video di ben tre secondi che ufficializza che il team è al lavoro sul secondo capitolo. Un tempo così breve è bastato a infiammare immediatamente tutta la propria community che non vede l’ora di tornare ad esplorare il mondo generato proceduralmente con nuovi nemici ed equipaggiamenti di vario tipo. Qui di seguito potete vedere il “filmato” citato poco fa.

Per l’occasione sono state rivelate anche e diffuse una serie di screenshots che testimoniano che il team è al lavoro su Rogue Legacy 2. Purtroppo non si sanno ulteriori dettagli, né su quale piattaforme verrà rilasciato, probabilmente come accadeva per il primo capitolo su tutte quelle disponibili. Se siete rimasti curiosi e volete dargli una occasione ricordiamo infatti che il titolo uscito nel 2013 è attualmente giocabile su PC, Playstation 3, Playstation 4, PS Vita e Xbox One.

Cosa ne pensate di questa notizia? Avete giocato al primo capitolo? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto nella sezione apposita. Come sempre vi invitiamo a rimanere sintonizzati per tutte le novità riguardanti Rogue Legacy 2.