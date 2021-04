Roland Garros eSeries BNP Paribas 2021: torna il grande eTennis

Dopo le ultime edizioni del torneo Roland Garros eSeries by BNP Paribas, la Federazione Francese di Tennis ha deciso di adottare un nuovo concept basato sull’ecosistema esport, unendo le forze con scuole ed università specializzate nell’esport. La competizione di eTennis verrà giocata su Tennis World Tour 2 e l’evento incoronerà il campione 2021 di questa competizione di eTennis internazionale.

Quest’anno, il MCES Team, club professionale di esport, sostiene il torneo Roland Garros eSeries e i suoi partecipanti. In tutte le sue attività, il club mira a combinare lo sport con l’esport. Per fare questo, il MCES Team allena i suoi giocatori come atleti di alto livello, sotto la direzione di Yannick Agnel, campione olimpico francese di nuoto. Il suo coinvolgimento rafforza la posizione della competizione nell’ecosistema degli esport.

Ogni campione nazionale si qualificherà per la Grande Finale, che si terrà al Roland-Garros il giorno prima dell’inizio della due settimane del Grande Slam francese, sabato 29 maggio. L’ottavo finalista sarà il vincitore di un torneo online aperto al pubblico della Francia continentale, la cui finale sarà trasmessa in diretta su Twitch martedì 27 aprile. Tutti i contendenti al titolo possono iscriversi a questo torneo ora sul sito We Are Tennis.

Il Gran Finale Internazionale – la cui finale sarà trasmessa in diretta su Twitch – si terrà durante il Grande Slam parigino, secondo le misure di salute e sicurezza in vigore vista la situazione attuale. In questa occasione, i due finalisti si divideranno un premio in denaro di 5.000 euro. Dopo il torneo, solo il vincitore sarà invitato per dei test presso HumanFab, un laboratorio di ricerca per la preparazione fisica per lo sport e l’esport di alto livello, e potrà poi partecipare ad un bootcamp di 1 settimana presso il Gaming Center del Team MCES a Marsiglia.