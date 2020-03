Roller Champions uscirà anche su PS4, Xbox One, Nintendo Switch e Mobile

Roller Champions, il nuovo titolo sportivo multiplayer di Ubisoft, era stato annunciato l’anno scorso durante l’E3 2019. Il gioco è stato presentato originariamente solamente per PC, ma la compagnia francese ha da poco annunciato che il coloratissimo titolo sportivo su pattini arriverà anche su altre piattaforme quali: PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch. Inoltre, è stato confermato che anche una versione del gioco per dispositivi Mobile è attualmente in lavorazione.

Insieme a questo nuovo annuncio, Ubisoft ha voluto condividere due nuovi video pubblicati sul proprio canale YouTube ufficiale. Il primo di questi video è un nuovo trailer, mentre il secondo è un breve filmato in cui gli sviluppatori di Roller Champions annunciano l’arrivo di una fase di Alpha Chiusa per far provare con mano il gioco ai giocatori.

Come è stato detto dagli sviluppatori, la fase di Alpha Chiusa si svolgerà su PC (tramite Uplay) dal prossimo 11 marzo fino al 23. È già possibile registrarsi andando direttamente sul sito ufficiale di Roller Champions, e ogni feedback che verrà rilasciato durante il periodo di prova sarà fondamentale per il team di sviluppo. Infine tutti i giocatori che parteciperanno a questa fase Alpha riceveranno un’esclusivo costume appena il gioco verrà rilasciato.

Roller Champions non ha ancora una data di uscita meglio specificata e non è chiaro se questa Alpha verrà resa disponibile anche sulle versioni console in futuro. Nel frattempo Ubisoft sta per rilasciare The Division 2 e la sua espansione Warlords of New York anche su Google Stadia. Cosa ne pensate di Roller Champions? Parteciperete a questa fase di Alpha Chiusa?