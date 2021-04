Rome Total War Remastered: svelati i requisiti PC

Annunciato completamente a sorpresa un mese fa, Rome Total War Remastered è fin da subito diventato uno dei titoli più attesi per gli amanti del franchise e del genere strategico. Ora che la remastered di Rome Total War è quasi alle porte, i giocatori che sono interessati a questo titolo possono già pre-scaricarlo su Steam a partire da questo momento. Oltre a ciò, la pagina del gioco sullo store Valve è stata aggiornata con le informazioni relative ai requisiti minimi e consigliati su PC.

Insieme ai requisiti, SEGA e Creative Assembly hanno pubblicato anche tutta una serie di dettagli inerenti a ciò che i giocatori otterranno una volta acquistato il titolo. Una volta che Rome Total War Remastered sarà aggiunto alla propria libreria Steam, i giocatori riceveranno anche il pacchetto Enhanced Graphics Pack, che va ad aggiornare le texture sulla mappa di gioco, sulle truppe a disposizione e tutti gli effetti visivi presenti durante le battaglie.

Come già sottolineato, inoltre, sono stati rivelati sia i requisiti minimi che quelli consigliati di Rome Total War Remastered. Parliamo di una rimasterizzazione che non peserà molto e si propone adatta a tantissime configurazioni di PC. Vediamo nel dettaglio tutte le caratteristiche necessarie per giocare alla remastered di Rome Total War con impostazioni minime e consigliate.

Rome Total War Remastered: requisiti minimi

Sistema Operativo: Windows 10 64-bit

Version 11 Spazio richiesto: 45GB

Rome Total War Remastered: requisiti consigliati

Sistema Operativo: Windows 10 64-bit

Version 11 Spazio richiesto: 45GB

Vi ricordiamo che Rome Total War Remastered uscirà domani 29 aprile su PC, tramite Steam.