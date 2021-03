Rome Total War Remastered: trailer d’annuncio e data di uscita

L’annuncio che nessuno si aspettava, dopo ben 17 anni da suo rilascio originale Rome Total War è pronto a ritornare sul mercato con una remastered. Annunciata questo pomeriggio, la rimasterizzazione di uno degli strategici più amati di sempre ha fatto drizzare le antenne dei moltissimi appassionati. La serie di Creative Assembly è quindi pronta a tornare nell’antica Roma, e con essa anche i giocatori nostalgici.

Rome Total War Remastered sta per tornare su PC con una nuova versione rivista visivamente in sviluppo presso i ragazzi di Feral Interacvtive. Annunciata da SEGA, qusta rimasterizzazione del grande classico di strategia andrà ad inserire tutta una serie di modifiche generali all’esperienza di gioco. Ad accompagnare questo nuovo annuncio è stato rilasciato il trailer della remastered, che oltre a farci dare uno sguardo al gioco, ci fa sapere che il titolo uscirà il prossimo 29 aprile.

Per quanto riguarda le funzionalità modernizzate, la remastered di Rome Total War apporterò una serie di miglioramenti agli aspetti già esistenti nel gioco originale: come la revisione del sistema diplomatico, la rotazione della telecamera della mappa e una rivisitazione delle opzioni di zoom più ampi. Questa remastered, inoltre, va ad aggiungere delle novità come ad esempio una nuovissima mappa tattica durante le battaglie.

Un annuncio che ci ha presi davvero di sprovvista e che speriamo possa entusiasmare gli amanti della saga Total War e tutti coloro che apprezzano il genere strategico. L’attesa non sarà particolarmente lunga, dato che come già citato anche in precedenza la remastered di Rome Total War arriverà su PC a partire dal prossimo 29 aprile.