RTX 3090 è la prima che raggiunge 4K 60 FPS con questo gioco

Prima del recentissimo Control, Remedy Entertainment si era già dimenata tra un tipo di racconto fatto di fantascienza e fitti di misteri da svelare con Quantum Break. Il titolo uscito originariamente in esclusiva su Xbox One, è in seguito arrivato anche su PC mostrando tutti i muscoli. Non solo si tratta di un gioco dal solido comparto action, ma anche la componente visiva è stata curata in maniera davvero impeccabile, e ad oggi proprio su PC grazie a una scheda RTX 3090 il titolo Remedy da il meglio di sè.

Quel che però render Quantum Break ancora più particolare sono i componenti che servono per far si che si possa giocare a piena potenza. Da quanto emerge nel nuovo video pubblicato dallo youtuber Bang4BuckPC Gamer, per godere al 100% di quanto ha da offrire graficamente il titolo Remedy serve aver montato una scheda grafica Nvidia RTX 3090; il top della scelta di Nvidia insomma.

Pubblicando il video sul proprio canale Youtube, l’utente è riuscito a testimoniare come Quantum Break giri tranquillamente a una risoluzione di 4K e 60 FPS grazie ad una scheda RTX 3090. Come viene specificato inoltre, i settaggi del titolo Remedy sono stati impostati su Ultra, e anche nei momenti più concitati il titolo non ha nemmeno un calo di frame o qualche tentennamento; a parte qualche raro calo quasi impercettibile.

Di certo il team dis viluppo finlandese ne ha fatti di passi in avanti da Quantum Break, soprattutto sull’ottimizzazione, elemento che in Control non è mai stato messo in dubbio e già pronto per supportare le tecnologie più recenti. Cosa ne pensate delle recenti prestazioni di Quantum Break mostrate in video? Diteci il vostro parere a riguardo lasciandoci un commento nella sezione dedicata.