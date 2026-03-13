Avatar di Ospite Core_Bow #675 0
0
ottimo per chi ha una 5090 da diecimila euro, e gli altri? ho una scheda di fascia media e questi articoli mi fanno sempre venire il nervoso perché i benchmark sono sempre fatti con hardware che non esiste nella vita reale della gente
Questo commento è stato nascosto automaticamente.
Avatar di Ospite DB_Mage #605 0
0
ma quindi basta aggiornare ubuntu e guadagni prestazioni senza cambiare niente a livello hardware? non sapevo che il sistema operativo incidesse così tanto sul gaming
Questo commento è stato nascosto automaticamente.