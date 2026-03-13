Su Linux, ogni miglioramento delle prestazioni conta doppio: da un lato perché la piattaforma parte ancora da una quota di mercato minoritaria rispetto a Windows, dall'altro perché la comunità di appassionati che la sostiene è sempre più esigente e tecnica. Ubuntu 26.04, l'ultima versione della distribuzione Linux più diffusa al mondo, porta con sé un insieme significativo di ottimizzazioni che si traducono in guadagni di prestazioni gaming concreti e misurabili, con picchi fino al 12% rispetto alla versione 25.10. I test condotti da Phoronix — portale di riferimento per il benchmarking su Linux — offrono una fotografia precisa di quanto questo aggiornamento possa incidere sull'esperienza di gioco.

La configurazione utilizzata per i test è di fascia assoluta: AMD Ryzen 9 9950X3D abbinato alle GPU NVIDIA GeForce RTX 5090 e RTX 5080, con driver Linux NVIDIA 590.48.01. La suite di benchmark ha incluso titoli e strumenti eterogenei: Counter-Strike 2, Dirt Rally 2.0, Batman: Arkham Knight, Hitman 3, Strange Brigade, GravityMark, 3DMark Wild Life Extreme, Unigine Heaven 4.0, GPUScore: Breaking Limit 1.0, Tesseract e Xonotic 0.8.6 — un campione sufficientemente ampio da restituire un quadro attendibile dell'impatto reale del nuovo sistema operativo.

I risultati mostrano un pattern interessante e, per certi versi, asimmetrico. I guadagni più consistenti si concentrano sulla RTX 5090, mentre la RTX 5080 beneficia in misura assai più contenuta — o addirittura non beneficia affatto — delle stesse ottimizzazioni. Counter-Strike 2, ad esempio, registra un +8% sulla 5090 ma raggiunge la parità di prestazioni con Ubuntu 25.10 sulla 5080. Dirt Rally 2.0 si comporta in modo analogo su entrambe le GPU. Batman: Arkham Knight guadagna il 3% sulla 5090, zero sulla 5080.

Le differenze più marcate emergono con Hitman 3, che segna un +11% sulla RTX 5090 e un più modesto +4% sulla RTX 5080. GravityMark cresce del 5% sulla 5090, mentre 3DMark Wild Life Extreme sale del 6% sempre sulla 5090 senza variazioni apprezzabili sull'altra scheda. Unigine Heaven 4.0 e GPUScore: Breaking Limit 1.0 mostrano rispettivamente +2% e +3% esclusivamente sulla GPU di vertice, con la 5080 ferma alla parità. Tesseract e Xonotic completano il quadro con un +5% e fino a un +10% sulla sola RTX 5090.

Ubuntu 26.04 è la prima versione della distribuzione a integrare Mesa 26, con ottimizzazioni al ray tracing per Vulkan e una serie di fix specifici per i driver NVIDIA Linux della serie 580.

Il dato aggregato calcolato da Phoronix parla di un miglioramento medio del 4,4% su RTX 5090 confrontando Ubuntu 26.04 con Ubuntu 25.10 — un incremento non trascurabile per un aggiornamento del solo sistema operativo, senza toccare driver o hardware. Ma cosa alimenta questi guadagni? Ubuntu 26.04 è la prima versione della distribuzione a integrare Mesa 26, la libreria grafica open-source che in questa iterazione porta con sé un ampio pacchetto di ottimizzazioni delle prestazioni, correzioni di bug e, fatto particolarmente rilevante, miglioramenti al ray tracing per le pipeline Vulkan.

Un secondo contributo decisivo arriva da GNOME 50, il nuovo ambiente desktop integrato in Ubuntu 26.04, che include ottimizzazioni significative al compositor e, secondo Phoronix, specifici workaround pensati per sbloccare prestazioni aggiuntive dai driver Linux NVIDIA della serie 580. È proprio questa sinergia tra Mesa 26 e GNOME 50 — entrambi orientati a ridurre l'overhead del sistema operativo nelle sessioni di gioco — a spiegare perché i guadagni siano più evidenti sulla GPU con maggiore throughput computazionale disponibile.

Il limite più evidente di questo aggiornamento è la sua distribuzione disomogenea tra le GPU testate: i benefici sembrano scalare verso il basso in modo poco generoso, lasciando aperta la questione di quanto potranno effettivamente guadagnare gli utenti con schede di fascia media come la RTX 5070 Ti o modelli ancora più accessibili. È plausibile che le ottimizzazioni introdotte abbiano una soglia minima di risorse GPU necessaria per manifestarsi appieno, e che l'architettura della 5090 — con la sua larghezza di banda di memoria e i suoi shader processor — riesca a sfruttarle in modo più completo.