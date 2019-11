Ruiner e Nuclear Throne gratis per un periodo limitato sull’Epic Games Store

L'Epic Games Store ha reso questa settimana disponibili gratuitamente due interessantissimi titoli: Ruiner e Nuclear Throne.

Altra grande settimana per tutti i giocatori PC: dopo Soma e Costume Quest rilasciati in occasione di Halloween, l’Epic Games Store ha infatti deciso di tornare a farci regali, sostituendo i due giochi con gli interessantissimi Ruiner e Nuclear Throne. I due titoli potranno quindi essere aggiunti alla propria libreria digitale senza mettere mano al portafoglio, ma solamente fino al prossimo 14 novembre; dopo tale data torneranno infatti a prezzo pieno.

Per approfittare di quest’offerta e mettere le mani sui due ottimi titoli basterà connettersi al proprio account dell’Epic Games Store e riscattarli entrambi direttamente da questa pagina. Facile no?

Ruiner è uno sparatutto con visuale isometrica ambientato nel lontano 2091. In questo folle ed interessantissimo titolo saremo chiamati ad impersonare nella cyber metropoli di Rengkok un psicopatico con un solo obiettivo: scoprire la verità dietro tutto il sistema e recuperare il proprio fratello. A farci da ausilio sarà inoltre un abile hacker. Se volete saperne di più a riguardo potete consultare direttamente questa pagina.

Nuclear Throne è invece un rogue-like ambientato in un mondo post apocalittico, in cui l’umanità si è estinta ed a regnare sul mondo sono mostri e mutanti. Un titolo intrigante e, soprattutto, colmo di armi di ogni tipo: potete trovare maggiori info a riguardo comodamente qui.

Come precedentemente accennato i due titoli saranno disponibili sull’Epic Games Store gratuitamente fino al prossimo 14 novembre. In tale data Ruiner e Nuclear Throne verranno sostituiti da The Messenger.