Rune 2: il publisher non era al corrente della chiusura di Human Head Studios

Ragnarok. Il publisher di Rune 2 ha fatto sapere tramite un comunicato stampa di non essere stati a conoscenza della chiusura di Human Head Studios.

Rune 2 è stato pubblicato nella giornata di ieri su Epic Games Store. Il titolo sviluppato da Human Head Studio e pubblicato dal publisher Ragnarok sta affrontando un periodo post lancio molto particolare e preoccupante. L’editore di Rune 2 infatti non aveva alcuna idea che lo studio di sviluppo che ha lavorato al gioco, Human Head Studios aveva chiuso i battenti e che il resto del personale sarebbe stato in seguito impegnato nell’apertura di un nuovo studio sotto Bethesda.

Proprio ieri vi avevamo riportato la notizia dell’annuncio da parte di Bethesda dell’apertura di Roundhouse Studios, un nuovo team di sviluppo nel quale ci lavoreranno proprio ex dipendenti di Human Head Studios che hanno recentemente sviluppato proprio Rune 2.

In un comunicato stampa Ragnarok ha scritto: “Human Head Studios ha annunciato che hanno chiuso lo studio e ne apriranno uno nuovo. Questa è una notizia che ci ha scioccato, dato che ci sono diverse entità al lavoro su Rune 2, e abbiamo saputo la notizia insieme a voi”.

Proprio Human Head ha dichiarato ieri che i suoi Bethesda è intervenuta per salvare l’azienda, aprendo un nuovo studio sotto il nome di Roundhouse e i ragazzi inizieranno immediatamente a lavorare su alcuni progetti ancora non specificati.

Nel frattempo, Ragnarok spera di supportare pienamente Rune 2, anche se lo sviluppatore originale Human Head non è più coinvolto nel progetto. “Abbiamo lanciato Rune 2 su Epic Games Store e la domanda ha superato le nostre aspettative. Siamo grati a tutti quelli che vorranno giocarlo. Amiamo questo gioco e continueremo a supportarlo. Human Head aveva un accordo a lungo termine con il publisher di Rune 2, Ragnarok Game, per garantire supporto al gioco. Stiamo lavorando per risolvere ogni problema tecnico, mentre costruiamo il team che darà vita all’eccitante futuro già pianificato di Rune 2.” Cosa pensate di tutta questa situazione? Diteci la vostra.