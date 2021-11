Rush Royale | I migliori mazzi per vincere

Rush Royale è uno dei titoli più interessanti del panorama dei videogiochi per smartphone, grazie alla sua combinazione gradevolissima di videogioco tower defense e meccaniche da auto battler. Prendendo a piene mani ispirazione anche da titoli come Clash Royale, il titolo permette ai giocatori di creare dei mazzi di cinque carte che rappresenteranno le unità evocabili in battaglia. Scopriamo quindi insieme quali sono i migliori mazzi per vincere in Rush Royale.

Mazzo Stasi + Inquisitore

Stasi

Inquisitore

Mimo

Evocatore

Arlecchino

Questo mazzo non ha davvero bisogno di presentazioni visto che è uno dei più utilizzati in Lega 5 o Lega 6. Il suo piano di gioco non è nemmeno particolarmente convoluto e chiede al giocatore unicamente di mettere insieme le risorse necessarie per poi abbattere il suo avversario in men che non si dica.

L’obbiettivo finale è semplice: creare 4 Inquisitori di grado 3 o 4.

L’inquisitore è una carta leggendaria che ha come effetto speciale quello di aumentare il danno che infligge sulla base del numero di volte che attacca lo stesso bersaglio. Per diluire il mazzo sono presenti anche i mimi, capaci di accoppiarsi con una qualsiasi altra carta di egual rango per creare una nuova creatura (che non può essere un’altro mimo). Per temporeggiare, mentre si mettono in campo le risorse necessarie, troviamo gli Evocatori (capaci di evocare nuove unità quando fusi insieme), le Stasi e gli Arlecchini questi ultimi considerabili come una versione migliorata dei mimi.

Una volta presenti sul campo 4/7/10 Inquisitori la situazione per l’avversario diventa insostenibile grazie all’attivazione dell’abilità speciale dell’unità.

Mazzo Cristallomante + Gelata

Cristallomante

Vampiro

Bombardiere

Gelata

Driade

Il mazzo Cristallomante + Gelata è un mazzo molto popolare in Lega 4 e Lega 5 di Rush Royale ed il motivo è presto detto.

Il Cristallomante è un unità perfetta per eliminare i boss poiché fa danni progressivamente maggiori attaccando sempre la stessa unità.

Il Vampiro viene utilizzato per fare vantaggio risorse (infatti fa ottenere più mana del normale) mentre la Gelata serve per rallentare complessivamente l’avanzata degli avversari. La Driade va utilizzata come ingrediente per la combinazione facendo aumentare di due il livello del cristallomante con cui si fonde mentre le stun del Bombardiere tengono a bada i mob.

Mazzo Danzatrice di lame + Driade



Danzatrice di lame

Evocatore

Mimo

Driade

Arlecchino

Questo mazzo è uno dei più chiacchierati del 2021 anche se, vista la grande quantità di carte leggendarie, è praticamente impossibile da realizzare per gli utenti F2P.

Il funzionamento del mazzo è molto molto semplice: Danzatrice di Lame ed Evocatore sono carte ad altissimo potenziale, in grado di fare molti danni o generare molta presenza sul campo di battaglia.

Queste carte sono combinate con una triade composta da Mimo, Driade e Arlecchino, tutte carte in grado di accoppiarsi con chiunque al patto di essere pari grado. In questo modo il risultato finale è molto semplice da immaginare: una pletora enorme di creature sul board, tutte mediamente molto forti, affrontano i mob e distruggono l’avversario in breve tempo.

Cade anche a pennello il recente nerf fatto allo Sciamano, stavolta decisamente più debole della Danzatrice di lame.

Mazzo Arciere del vento

Arciere del vento

Medico della peste

Chimico

Vampiro

Mago del gelo



Questo mazzo è conosciuto da praticamente chiunque giochi a Rush Royale senza spendere soldi.

Abbiamo il solito Vampiro a fare vantaggio risorse (infatti va fatto livellare quanto prima) ed abbiamo il Mago del gelo a rallentare gli avversari. Chimico e Medico della peste servono per generare una grande quantità di dot (danno over time) che viene poi capitalizzato dall’Arciere del vento, capace di attaccare molto rapidamente attraverso il potenziamento uragano.

Mazzo Boreale + Boia

Boreale

Vampiro

Bombardiere

Boia

Arlecchino

La combinazione principale di questo mazzo è molto semplice: Boreale e Boia. Il boia, infatti, è un unita particolarmente forte grazie alla sau capacità di eliminare istantaneamente i mob intorno al campo di battaglia, lasciando al Boreale il compito di eliminare gli avversari più grandi. Completano il pacchetto il Vampiro per poter fare vantaggio risorse rubando mana all’avversario, il Bombardiere che con le sue stun può farci guadagnare tempo e Arlecchino, sempre capace di creare copie delle nostre creature quando fondiamo due creature.

Mazzo Boreale + Maledizione

Vampiro

Arlecchino

Bombardiere

Maledizione

Boreale

Il mazzo in questione è letteralmente identico al Mazzo Boreale classico se non fosse che sostituisce il boia con una carta della stessa categoria con maggiore potenza.

La Maledizione, infatti, è in grado di generare lo stesso effetto a patto di posizionare in maniera intelligente le unità, lasciando sempre al Boreale il compito di spaccare in due i boss. A completare il pacchetto troviamo le stun del bombardiere, la versatilità dell’arlecchino e il mana rubato dal vampiro.