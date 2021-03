Rust arriva su console! Annunciato il periodo di lancio

Fin dalla sua prima apparizione, Rust è stato uno dei primi ed unici survival game a costruirsi una solida community. Nonostante alcuni momenti non troppo brillanti, negli ultimi mesi il titolo sviluppato da Facepunch Studios è riuscito a tornare in auge, incoronandosi come gioco più venduto su Steam. I tempi cambiano, ora il fenomeno Valheim continua a macinare record su record e non sembrerebbe fermarsi, ma Rust è riuscito ad avere un successo invidiabile ad inizio anno certamente da non sottovalutare. Questo ha portato il team ha pensare seriamente di farlo approdare prossimamente sulle console casalinghe. Ebbene, proprio in queste ore la società ha annunciato il periodo di lancio di queste versioni.

A distanza di ben sette anni dalla sua uscita, Rust è pronto ad approdare su PS4 e Xbox One tra pochissimo, precisamente durante la primavera del 2021. Nonostante Facepunch Studios non abbia annunciato una vera e propria data di uscita è facile ipotizzare che questa sarà tra fine marzo e giugno. Per chi non conoscesse il titolo si tratta a tutti gli effetti del classico survival game nel quale dovremo sopravvivere (appunto) facendo attenzione alle eventuali imboscate dei giocatori con i quali sarà possibile stringere solide alleanze.

L’essere tornato uno dei titoli più giocati nell’ultimo periodo è grazie anche a Twitch. La nota piattaforma streaming di proprietà Amazon ha fatto più o meno scoprire Rust e le sue semplici ma efficaci meccaniche. Anche dalle nostre parti il survival è riuscito a crearsi una folta community, tanto che tutt’ora è ancora seguito da molti appassionati. Basti pensare che i più famosi streamer americani hanno accumulato più di dieci milioni di visualizzazione sui propri canali d’intrattenimento da inizio dicembre a inizio gennaio.

C’è da dire che con il passare del tempo il fenomeno è piano piano svanito, ma il successo provocato recentemente ha portato alla lavorazione delle console edition, richieste a gran voce da un sacco di appassionati. Vi invitiamo pertanto seguite le nostre pagine per scoprire eventuali dettagli sulla possibile data di uscita.