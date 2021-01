Rust è ancora il gioco più venduto su Steam, il survival è rinato!

Fin dalla sua nascita, Rust è stato uno dei primi survival a costruirsi una community molto forte e appassionata. I server hanno cominciato a riempirsi presto, e con essi si accresceva la popolarità del titolo insieme alle varie cooperazioni e raid tra i giocatori. Dopo anni di sviluppo continuo, il team decise di cambiare radicalmente motore di gioco e di riportare sul mercato nuovamente il survival, che mai come oggi è diventato così popolare in tutto il mondo.

Durante il passaggio tra il motore grafico Unity 4 e l’attuale 5, Rust ha perso gran parte della community che si era affezionata a quell’esperienza survival nei primi anni di vita. Ora, però, grazie a un ritrovato entusiasmo da parte dei giocatori (ma non solo) il titolo targato Facepunch Studios sta vivendo una vera e propria rinascita. Per l’ennesima settimana di fila, Rust è stato nuovamente incoronato come il gioco più venduto su Steam.

La nuova ondata di successo che sta permettendo a Rust di battere giochi tanto attesi come Cyberpunk 2077, o come la recente sorpresa Phasmophobia, è dovuta a tutta una serie di streamer e creatori di contenuti che stanno riproponendo il survival sui propri canali. Il fenomeno è presto tornato anche da noi in Italia, con l’apertura del server Twitchland; un luogo in cui i maggiori streamer di successo nostrani creano in continuazione nuove storie, alleanze, raid e veri e propri conflitti tra le fazioni che si vengono a creare.

Steam top sellers for the week ending Jan 17th. Ordered by revenue ($): 1. Rust

2. Valve Index VR

3. Cyberpunk 2077

4. Heroes of the Three Kingdoms 8

5. CS: GO – Operation Broken Fang (DLC)

6. Phasmophobia

7. Raft

8. Red Dead Redemption 2

9. Grand Theft Auto V

10. Sea of Thieves pic.twitter.com/0NE4XPVcAA — Daniel Ahmad (@ZhugeEX) January 18, 2021

Questo improvviso boost di attenzioni, ha rispedito Rust nell’olimpo dei giochi più acquistati e giocati del momento. Com’è possibile vedere nella classifica, postata anche dall’analista Daniel Ahmad su Twitter, il survival di Facepunch attualmente sta guardando dall’alto tutti i vari Cyberpunk 2077, Phasmophobia, Red Dead Redemption 2, GTA 5 e anche il visore per realtà virtuale Valve Index. Un successo che sta riportando sul titolo anche vecchi affezionati, che non vedevano l’ora di rivedere i server così popolati come lo sono in questo recente periodo. Cosa ne pensate di questa rinascita di Rust?