Rust: incendiati i server, dati di gioco irrecuperabili

La giornata di ieri è stata scossa da un’avvenimento alquanto inaspettato. Durante la mattinata molteplici server europei di Rust, ma non solo, sono stati vittima di un incendio che è improvvisamente divampato presso il palazzo OVHCloud Datacenter di Strasburgo. Ad essere mangiati dalle fiamme sono stati innumerevoli dati di gioco, con la situazione che ne è scaturita sta mettendo in difficoltà i ragazzi di Facepunch Studios ancora oggi.

Un evento molto spiacevole che ha messo i bastoni tra le ruote al team di sviluppo di uno dei giochi più di successo di questo inizio anno. Il survival, sul mercato ormai da diversi anni, è riuscito a trovare una seconda vita proprio ad inizio 2021, quando i server di Rust si sono ripopolati portando giocatori di lunga data e novizi ad interagire tra di loro all’interno della sconfinata area rurale di gioco.

I ragazzi di Facepunch Studios sono intervenuti anche sui social, andando a confermare quanto accaduto ai server francesi con un post pubblicato su Twitter qualche ora dopo il fattaccio. “25 dei nostri server europei sono offline per colpa di un incendio presso l’OVHCloud Datacenter. Sfortunatamente, l’incendio ha distrutto l’edifico SBG-2. A causa di questo ci aspettiamo una grossa perdita di dati che erano presenti all’interno dei server danneggiati”.

Update:

We've confirmed a total loss of the affected EU servers during the OVH data centre fire. We're now exploring replacing the affected servers.

Data will be unable to be restored.

— Rust (@playrust) March 10, 2021