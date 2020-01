S.T.A.L.K.E.R. 2 sta venendo sviluppato con l’Unreal Engine

È passato all’incirca un anno e mezza da quando è stato annunciato per la seconda volta S.T.A.L.K.E.R. 2, dopo che fu cancellato nel 2012 dopo 2 anni di sviluppo. Difficile dire in questo momento in che stato dello sviluppo si trovi il titolo, ma un nuovo aggiornamento è arrivato proprio nelle scorse ore tramite il profilo ufficiale del gioco su Twitter.

La nuova informazione rende ufficiale l’utilizzo dell’Unreal Engine nello sviluppo del sequel a lungo atteso dagli appassionati della saga post apocalittica degli ucraini GSC Game World. Gli stessi sviluppatori hanno affermato di essere costantemente alla ricerca delle “migliori tecnologie con cui lavorare e l’Unreal Engine era la scelta più adatta per noi”.

S.T.A.L.K.E.R. 2 is powered by Unreal Engine: pic.twitter.com/RdDWr4yYj3 — S.T.A.L.K.E.R. OFFICIAL (@stalker_thegame) January 2, 2020

È ancora troppo presto per dire con certezza come verrà applicato il motore grafico di Epic Games, soprattutto perché non è ancora noto su quali piattaforme verrà rilasciato S.T.A.L.K.E.R. 2. A tal proposito, uno degli sviluppatori ha tenuto a dichiarare che quest’ultimo annuncio non avrà nulla a che vedere con eventuali esclusive su store digitali, ma sicuramente ne discuteranno più avanti.

Al momento non ci sono ulteriori informazioni o dettagli riguardo S.T.A.L.K.E.R. 2, ma sembra che lo sviluppo stia procedendo e sicuramente ne sentiremo parlare nuovamente in futuro. Siete positivi riguardo all’utilizzo dell’Unreal Engine per S.T.A.L.K.E.R. 2?