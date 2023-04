S.T.A.L.K.E.R, il noto sparatutto in prima persona con elementi da gioco di ruolo uscito nel 2007, è ancora oggi uno dei videogiochi più moddati di sempre, grazie anche a una community che continua a supportarlo e introdurre elementi e soprattutto modifiche estetiche che ne migliorano risoluzione e impatto visivo.

Ed è proprio di una di queste modifiche che vi raccontiamo quest’oggi: il noto modder Red Panda ha infatti rilasciato gratuitamente una versione base di S.T.A.L.K.E.R Shadow of Chernobyl in Unreal Engine 5.

Chiaramente non tutto il gioco è stato ripensato con il motore grafico di Epic Games per ora. Infatti, molti asset sono ancora del videogioco originale, ma almeno possiamo già farci un’idea delle potenzialità del progetto.

Fino a ora possiamo goderci la prima grande area di gioco, con intelligenza artificiale, gestione inventario, meccaniche di shooting e dialoghi già ampiamente rivisti. Potete scaricare l’ultima versione attraverso questo link.

In attesa di rivedere S.T.A.L.K.E.R 2, che dovrebbe uscire quest’anno su PC e Xbox Series X|S, è certamente bello ritornare nelle lande post-apocalittiche del primo leggendario S.T.A.L.K.E.R, un videogioco che ancora oggi ha davvero tanto da raccontare. Il nostro consiglio, a prescindere da questo mod (che non è nemmeno detto che si riuscirà mai a completare) è quello di recuperare il primo capitolo, qualora non lo aveste fatto! Potete trovarlo a un prezzo davvero esiguo su Instant-Gaming.