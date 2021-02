Sackboy: A Big Adventure è tra i preferiti di Ariana Grande

Ad accompagnare PlayStation 5 verso il suo debutto nella nona generazione videoludica troviamo Sackboy: Una grande avventura, il platform 3D sviluppato da Sumo Digital pensato per far divertire sia i giocatori più veterani che i più piccoli. Divertimento, infatti, è la parola chiave del titolo che, a quanto pare, ha fatto breccia anche tra le popstar.

Ci riferiamo alla cantante statunitense, Ariana Grande, la quale ha confessato di adorare follemente Sackboy. Durante una sessione di domande e risposte, video pubblicato sul suo profilo Twitter, la popstar ha rivelato che il gioco che probabilmente giocherebbe “fino alle due del mattino” è proprio il titolo di Sumo Digital. Che Sackboy fosse un titolo adorabile era infatti fuori discussione, ritenuto anche dalla nostra redazione uno dei migliori giochi di lancio per PlayStation 5.

Ariana Grande non ha mai nascosto di essere una videogiocatrice e lo canta a gran voce nella sua “Six Thirty”. Infatti, è stato proprio questo testo che ha spinto un fan a farle questa domanda. Più precisamente, la cantante americana rivela che al momento penserebbe a Sackboy se dovesse intonare il testo di Six Thirty, ma essendo una fan di Mario Kart e Mario Party, ha specificato che nel testo della canzone lei pensava proprio all’idraulico più famoso del mondo. “It’s a me, Mario!” risponderebbe sicuramente il celebre personaggio icona di Nintendo.

Hey @ArianaGrande! 👋

Our team and our wonderful community are super-excited to hear that it's #SackboyABigAdventure that you wanna play at 2AM!

It's literally music to our ears!

🎵🥰🎵 pic.twitter.com/RZm64N7G0s

— Sackboy: A Big Adventure | LittleBigPlanet (@LittleBigPlanet) February 12, 2021