Sackboy: Una grande avventura | Recensione

Lo sappiamo, la lineup di PS5 è forse la miglior lineup mai vista in un lancio di PlayStation; tanta varietà e soprattutto tanta qualità. Tra i giganti come Mavel’s Spider-Man: Miles Morales e Demon’s Souls, c’è spazio anche per un titolo meno impegnato, adatto per entusiasmare grande e piccini. Stiamo parlando di Sackboy: Una grande avventura, un platform 3D sviluppato da Sumo Digital e in arrivo al lancio di PlayStation 5.

Era da tempo che i fan desideravano un capitolo incentrato su Sackboy che non fosse LittleBigPlanet e, in qualche modo, sono stati accontentati. Ciò di cui vi parliamo è un titolo che basa la sua forza più sul divertimento piuttosto che garantire un’esperienza impegnativa, un fattore che ci ha convinto a valutare Sackboy: Una grande avventura, in maniera positiva, soprattutto su PS5.

Un impensabile eroe

Sackboy vive con tranquillità in un piccolo villaggio nel mondo di pezza, dove è riuscito a stabilirsi, costruendo amicizie e legami indissolubili. Tutto però è destinato a cambiare, nel momento in cui una malefica figura di nome Vex appare per rapire tutti gli abitanti, con lo scopo di trasformarli in servi sotto il suo dominio.

In tutto questo, l’omino di pezza protagonista riesce a salvarsi per puro miracolo, pronto più che mai a aiutare i suoi amici e mettere fine alle angherie di Vex, una volta per tutte.

La storia di Sackboy: Una grande avventura ruota attorno a toni semplici e adatti a un ampio pubblico di giocatori, scorrendo in maniera lineare e senza particolari colpi di genio. Come in tante esperienze di questo tipo, parliamo più di un contorno, necessario per dare contesto a un’avventura che ha tanto da dire in termini puramente ludici.

A caccia di sfere

Non sarebbe un platform se non ci fossero oggetti da raccogliere. A differenza dei grandi classici, qua non abbiamo monete e neanche note musicali, ma semplici bolle, o meglio, Sfere Creative. Queste sono fondamentali ai fini della storia per arrivare a sbloccare tutti i cinque mondi principali e giungere finalmente al cospetto di Vex.

Ovviamente parliamo di collezionabili ben nascosti all’interno dei singoli livelli, ma che possono essere trovati semplicemente con un’esplorazione più oculata e meno superficiale. Alcune di queste Sfere possono essere ottenute tramite delle particolari sfide segrete – che variano a seconda del livello – mentre altre sono semplicemente ben imboscate.

Come sempre il consiglio è quello di cercare di ottenerle tutte subito, poiché col passare dei mondi il gioco comincerà a richiederne davvero parecchie e, se doveste arrivare con poche Sfere, c’è rischio che il gioco vi costringa a tornare indietro per rifare vecchissimi livelli, magari anche controvoglia.

Come detto, non stiamo parlando di un gioco complesso o difficile, ottenere le Sfere Creative è infatti estremamente semplice; dipende tutto da come si approccia il gioco.

Oltre a questo, è possibile recuperare delle Campanelle, che svolgono la funziona di moneta per l’acquisto di vestiti od oggetti atti a personalizzare il nostro Sackboy. Siamo convinti che molti di voi passeranno tantissimo tempo a variare lo stile dell’omino di pezza, anche considerando che può essere messo in posa in qualsiasi momento per scattare eventualmente uno screenshoot, chiaramente a vostra discrezione.

Il passaggio tra i mondi è possibile grazie a un hub centrale liberamente esplorabile, che mischia livelli principali, negozio per gli acquisti e anche alcune attività secondarie da svolgere esclusivamente in compagnia di amici: ricordiamo, infatti, che Sackboy: Una grande avventura consente di poter giocare in locale con altri tre giocatori.

Dal punto di vista del mero gameplay, ci troviamo dinanzi a un’esperienza in 3D, dove il nostro protagonista può saltare, rotolare, picchiare i mostricciatoli, raccogliere oggetti particolari – tra cui anche armi utilizzabili – e persino aggrapparsi a determinate strutture. Abbiamo quindi livelli ben strutturati, con un game design semplice, ma funzionale e soprattutto coerente con la tipologia di gioco.

Un mondo di creatività

Per chi ha giocato LittleBigPlanet saprà sicuramente che parliamo di un’esperienza fortemente creativa, e chiaramente Sackboy ne riprende inevitabilmente lo stile, non tanto dal punto di vista del gameplay, quanto di più da quello artistico e scenografico.

Su PS5, in particolare, non abbiamo un impatto visivo definibile next-gen, ma comunque siamo dinanzi a un prodotto solido in 4K a 60 FPS. Un gioco, quindi, molto godibile da giocare quanto da vedere.

Dal punto di vista dell’audio è necessario fare un plauso al buon doppiaggio italiano, non particolarmente preponderante, ma comunque non sottovalutato. Sul piano musicale abbiamo una colonna sonora ben inserita nei meccanismi di gioco, non trasuda originalità, ma almeno non si limita al compitino, con alcune tracce molto carine, ma difficilmente memorabili.

Supporto Dualsense

Come altri titoli first party che abbiamo analizzato, anche Sackboy: Una grande avventura supporta il nuovo controller di PS5, il Dualsense.

Come ben sapete, non eravamo rimasti entusiasti delle sue applicazioni con Spider-Man: Miles Morales e Devil May Cry V, e in realtà Sumo Digital non è riuscita a farci cambiare ancora opinione in merito, ma abbiamo comunque un impegno maggiore rispetto ai giochi citati.

Se durante il gameplay il feedback aptico non lavora tantissimo, nelle cutscene è davvero ben fatto, forse anche meglio di Astro’s Playroom. Stiamo parlando di sensazioni davvero molto godibili, che sottolineano alcuni momenti messi in atto nei filmati, ma che tuttavia non ci lasciano ancora traboccanti di emozione.

I trigger adattivi svolgono un lavoro piuttosto semplice e vengono sfruttati raramente, in particolar modo quando si tira un particolare oggetto. Sackboy: Una grande avventura non può essere, quindi, considerato come un banco di prova attendibile, ma è chiaro che la volontà del supporto dipende dalle singole software house, e in questo caso, per lo meno, abbiamo constatato un impegno tutt’altro che di poco conto.