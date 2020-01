Saints Row 4 Re-Elected sta per arrivare su Nintendo Switch?

Dopo che The Witcher 3: Wild Hunt è approdato su Nintendo Switch, sembra che sia stata spianata la strada per l’arrivo di molti altri titoli di terze parti sulla console ibrida Nintendo. Nel corso degli ultimi giorni sono trapelati sul web una serie di rumor su alcuni dei prossimi titoli in arrivo su Switch. Il primo ad essere stato menzionato dai rivenditori è Metro Redux, e subito dopo è saltato fuori il nome della BioShock Collection. Saints Row 4 Re-Elected è il nuovo titolo che va a concludere questo trittico di rumor.

Saints Row: The Third nella sua edizione completa è già approdato su Nintendo Switch lo scorso anno e ora, meno di dodici mesi dopo, sembra che anche il sequel potrebbe seguire le orme tracciate dal terzo capitolo dei Saints. A supporto di questa tesi, la redazione di GameExplain, ha recentemente individuato sulla una lista di un rivenditore francese proprio il quarto capitolo della serie sviluppata da Volition, anche se dopo poco tempo la lista è stata rimossa.

Stranamente, anche un altro distributore francese ha pubblicato un elenco molto simile, e sebbene menzioni l’arrivo di Sant’s Row 4 su PlayStation 4, probabilmente si tratta di un errore, visto che la data di rilascio è stata segnalata per il prossimo 27 marzo, mentre la versione PS4 è stata rilasciata nel 2015. Il che significa che: o questo rivenditore è in ritardo di cinque anni dall’uscita della versione PS4, o Saints Row 4 Re-Elected uscirà veramente il 27 marzo, ma su Nintendo Switch.

Attualmente è possibile trovare Saint’s Row 4 oltre che su PlayStation4 anche su Xbox One e PC (via Steam). Attendendo buone nuove sulla possibilità di giocare all’open world di Volition, la stessa software house ha dichiarato mesi addietro di essere al lavoro su un nuovo capitolo della saga di Saint’s Row. Lo vedete possibile l’annuncio di Saint’s Row 4 per Nintendo Switch?