Saints Row 4 Re-Elected annunciato per Nintendo Switch, ecco la data di uscita

Poco meno di un mese fa vi avevamo segnalato la presenza di diversi rumor che avevano come oggetto principale l’arrivo su Nintendo Switch di una tripletta di titoli di terze parti. Dopo la conferma dell’uscita di Metro Redux, una nuova voce di corridoio trova una conferma ufficiale, nello specifico parliamo del rumor che vedeva Saints Row 4 Re-Elected in uscita sulla console ibrida.

La conferma arriva direttamente dalle pagine di Amazon e di altri store digitali, che mostrano in “vetrina” il videogioco sviluppato da Volition. Insieme alla possibilità di visionare il titolo si possono trovare tutte le informazioni del caso, il prezzo e ovviamente alla data di uscita, che vedrà il ritorno dei Saints sulla console Nintendo il prossimo 27 marzo.

Saints Row 4 Re-Elected per Nintend Switch conterrà tutti i contenuti aggiuntivi rilasciati nel tempo sulle versioni per le altre console, inclusi tutti i 25 pacchetti aggiuntivi post lancio. Il sequel del terzo capitolo delle disavventure dei Saints, seguono i presidente americano intento a prendere parte a una missione per salvare il pianeta terra da un’improvvisa invasione aliena capitanata dal malvagio leader Zinyak.

Se avete amato il terzo capitolo e non aspettavate altro che il ritorno di questa saga su Nintendo Switch, non vi resta che aspettare il prossimo 27 marzo per ricominciare a portare scompiglio per le strade di Steelport. Cosa ne pensate dell’annuncio di Saints Row 4 Re-Elected per la console ibrida Nintendo? Diteci la vostra nella sezione dedicata ai commenti.