Dopo le recenti informazioni sull’editor del gioco, Saints Row si mostra con un nuovo trailer che presenta il gameplay e le caratteristiche del prossimo titolo di Volition. Il lancio è ormai piuttosto vicino e le prime anteprime sono già state diffuse a poche settimane dal lancio. Il video ha una durata di circa sei minuti e offre molte informazioni che si alternano a immagini di gioco.

Saints Row

Uno dei punti chiave su cui il trailer si sofferma, è l’impressionante capacità dell’editor di personaggi. Solo poche settimane fa, infatti, gli sviluppatori hanno diffuso un video riepilogativo che contiene tutte le creazioni dei giocatori grazie alla demo. Nell’ultimo trailer di Saints Row, invece, possiamo ammirare ulteriori creazioni dei personaggi. Oltre a questo, sono mostrate informazioni aggiuntive sui personaggi che troveremo nel gioco, siano essi amici o nemici e sulla trama.

Durante la campagna di Saints Row vestiremo i panni di un criminale alle prime armi. La nostra aspirazione più grande, ovviamente, sarà quella di conquistare le bande rivali e dominare le strade di Santo Ileso. Le fazioni in città sono molteplici e tutte piuttosto diverse tra loro. Troviamo, ad esempio, una gang che popola il deserto di Santo Ileso con abbigliamento alla Mad Max, un gruppo dotato di tecnologie all’avanguardia, degli anarchici e, infine, gli immancabili energumeni palestrati. Nella nostra missione, come in ogni capitolo della serie, saremo aiutati da diversi personaggi che si uniranno alle nostre fila. Compagni d’armi, meccanici e uomini svegli saranno la chiave per conquistare la vetta della criminalità organizzata.

Come per ogni altro capitolo della serie, anche Saints Row porta tutte queste funzioni all’interno di un mondo caotico e ostile. Dovremo affrontare ogni sorta di pericolo, completare sfide di diversa natura e, ovviamente, far esplodere praticamente qualsiasi cosa non sia composta di cemento. Il titolo di Volition è in arrivo il 23 agosto del 2022 e sarà disponibile su Xbox Series X|S, PlayStation 5 e PC.