Saints Row, i fan delusi dal reboot non preoccupano gli sviluppatori

Il reboot di Saints Row, annunciato alla gamescom 2021, non ha convinto i fan. Il pubblico si è infatti espresso in maniera molto negativa sul nuovo gioco della serie in sviluppo presso Volition, che rappresenta però un taglio netto con il passato. A partire, ovviamente, dallo stile grafico, passando però anche ad alcuni elementi di gameplay, di cui vi abbiamo parlato ampiamente in questo articolo.

Il dissenso del pubblico si è manifestato quasi subito. Come? Con una protesta che oramai siamo abituati a conoscere. Il trailer su YouTube del nuovo Saints Row è stato infatti bombardato di dislike. Un numero impressionante, in grado di superare anche i “Mi Piace”. Il video di presentazione ha ricevuto la stessa accoglienza su tutti i canali YouTube dove è stato presentato, quindi PlayStation, Xbox e il canale della serie ufficiale. Oltre un milione di visualizzazioni ottenuto complessivamente, i dislike sono un totale di oltre 38.000, contro i 31.000 like ricevuti. Un’accoglienza fredda, con un clima di indifferenza intorno al titolo che probabilmente durerà per tutto il periodo fino alla sua uscita.

La protesta contro il nuovo Saints Row è però montata anche su Twitter. Sono diversi gli utenti che hanno tempestato Volition, con commenti poco felici in merito ai risultati ottenuti dagli sviluppatori con questo reboot. Commenti che in alcuni casi hanno anche ricevuto una risposta dal developer, con una dichiarazione ben precisa. “Non faremo marcia indietro. Lo sappiamo, è nuovo e la reazione di shock è comprensibile, si tratta di un reboot mai visto prima”, le parole del team di sviluppo, affidate a Twitter.

We are not backing down on this game. We get it, it’s new and it’s a shock reaction to a reboot like no other. The gif was supposed to convey that.

— Saints Row (@SaintsRow) August 26, 2021