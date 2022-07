Nel mentre che attendiamo Saints Row, in arrivo a fine agosto su PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S, Xbox Series X e PC, Koch Media ha deciso di intrattenerci con una simpatica sorpresa. In collaborazione con Stefano Callegaro, vincitore della quarta edizione di Masterchef Italia, impareremo tutti i passi per creare la Boss Tostada, vero e proprio iconico street food di Santo Illeso.

Callegaro è un cuoco molto conosciuto: dopo la sua vittoria a Masterchef, infatti, l’uomo ha continuato a cercare e trovare collaborazioni con diversi brand della cucina, imponendosi più come figura professionale che come vero e proprio chef di cucina con un proprio ristorante. Naturale, dunque, che nasca una collaborazione anche con Koch Media, che ha sfruttato la palla al balzo per far preparare a Callegaro una splendida Boss Tostada di Saints Row. “Abbiamo chiesto allo Chef Stefano Callegaro, vincitore della quarta edizione di Masterchef Italia, di realizzare una ricetta divertente e saporitissima da preparare a casa, ispirata allo street food di Santo Ileso“, si legge nel comunicato stampa diffuso da Koch Media. Sfida ovviamente riuscita!

Per preparare la Boss Tostada vi serviranno un po’ di ingredienti. E se non siete proprio bravissimi in cucina, non vi preoccupate: Callegaro e Koch Media hanno infatti realizzato una video ricetta, che potete trovare subito poco più in basso. Nel filmato, il cuoco professionista mostrerà tutti i passi necessari per poter preparare la pietanza salata, che si compone di cipolla rossa, pomodoro, spezie ferie, aceto, queso messicano, fagioli rossi, carne di manzo e molti altri ingredienti.

Saints Row sarà disponibile a partire dal 23 agosto 2022. Se volete avere un assaggio della personalizzazione del gioco, allora il nostro consiglio è quello di provare l’editor distribuito su PC via Epic Games Store: potete dare uno sguardo alla particolare demo e scoprirne tutti i dettagli semplicemente visitando questo indirizzo.