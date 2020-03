Saints Row The Third: la remastered sta per arrivare su PS4 e Xbox One?

Saints Row The Third, titolo sviluppato da Deep Silver e pubblicato da THQ nel lontano 2011 per PC PlayStation 3 e Xbox 360 ed otto anni dopo rilasciato anche su Nintendo Switch, è stato un titolo che ha divertito migliaia di giocatori in tutto il mondo. Il lato tecnico dei capitoli di questo strambo brand non è mai risultato particolarmente importante, ma probabilmente è stato grazie ad il suo modo di fare, il suo essere tamarro ed esagerato che ha fatto innamorare tutti gli appassionati del genere. Il terzo episodio è stato sicuramente quello più amato dal pubblico, tanto che ai tempi ha riscosso un discreto successo. Il suo essere “no sense” del resto è risultato essere si un pregio ma alle volte anche un difetto.

GameFly in queste ore ha aggiunto ai propri listini Saints Row The Third Remastered per PlayStation 4 e Xbox One titolo che a tutti gli effetti non è mai stato annunciato e che ha quindi fatto drizzare le antenne alla community. La data di lancio sarebbe stata fissata per il 7 maggio, ma vi invitiamo come sempre a prendere queste parole con le dovute pinze. Come sappiamo una riedizione del titolo era già stata sviluppata per la console ibrida di casa Nintendo e questa potrebbe essere stata usata come base per il porting sulle console di Sony e Microsoft. Non ci resta quindi che aspettare.

GameFly is listing an unannounced Saints Row: The Third – Remastered for PS4 and Xbox One with a May 7 release date. PS4: https://t.co/mVp6FybHoY

Xbox One: https://t.co/DFZf7EjzFk pic.twitter.com/OCakHf8H2p — Gematsu (@gematsucom) March 11, 2020

La serie di Saints Row è ormai ferma dal 2015, con quel quarto capitolo davvero super esagerato. Una bella notizia quindi per gli appassionati del brand che potranno vivere o rivivere le avventure nella città immaginaria di Steelport. Sebbene molte persone vogliano un nuovo capitolo, questo potrebbe essere un buon compromesso.

Cosa ne pensate di questa notizia? Sareste felici nel vedere una remastered del terzo capitolo? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto. Come sempre vi invitiamo a rimanere sintonizzati sulle nostre pagine per tutte le novità riguardanti la saga di Saints Row.