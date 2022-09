Il lancio di Saints Row non è stato dei più semplici. Il titolo, infatti, è arrivato sul mercato con qualche bug di troppo e con recensioni altalenanti. Volition ha voluto rassicurare gli utenti e sta già lavorando per risolvere tutti questi problemi. Tuttavia, molti giocatori stanno trovando comunque dei modi per divertirsi con il gioco. Questi modi, oltre a sfruttare gli editor interni che lasciano enorme spazio alla creazione di personaggi e veicoli, ovviamente includono le mod.

Saints Row

Un modder, conosciuto come Zolika1351, infatti, è stato in grado, in pochissimo tempo, di realizzare una mod che permette di giocare Saints Row in VR. Attraverso alcuni video condivisi dallo stesso utente sul suo account Twitter, infatti, vediamo come il modder sia riuscito in primo luogo a realizzare una mod in prima persona e, in seguito, a rendere il gioco di Volition compatibile con la realtà virtuale. L’intero processo ha richiesto circa una settimana dalla data di uscita del gioco.

Zolika 1351 ha realizzato mod in realtà virtuale per molti altri giochi come GTA 5 e Red Dead Redemption. Tuttavia, quello che colpisce in quella realizzata per Saints Row è sicuramente la fluidità del gioco e il dettaglio nelle animazioni delle mani che sembrano perfettamente pensate per questa funzionalità. Il modder, inoltre, ha realizzato contenuti relativi anche alla stabilità dei titoli da lui testati. Tuttavia, almeno per il momento, non ha rilasciato nulla per risolvere alcuni bug del titolo di Volition.

In attesa che gli sviluppatori risolvano tutti i problemi che hanno afflitto il nuovo Saints Row, dunque, potremo consolarci con questa interessante mod VR. Il contenuto non è ancora disponibile al download ma, dal sito ufficiale del modder, potremo seguire i progressi di sviluppo. Al suo interno, infatti, troviamo il changelog aggiornato con tutte le novità introdotte dalla mod. Inoltre, sappiamo che la versione in realtà virtuale è stata testata sulla release del day one ma potrebbe funzionare anche con gli updates più recenti del gioco.