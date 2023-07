L’estate è finalmente arrivata: per i giocatori, però, le vacanze non equivalgono solo a spiaggia, sole e tintarella, ma anche a più tempo libero da dedicare al gaming. Anche GameStop lo sa, e proprio per questo ha lanciato i Summer Sale, ovvero un mare di promozioni e offerte imperdibili su centinaia di prodotti!

Fino al 16 agosto, infatti, tantissimi videogiochi, console e accessori per il gaming sono scontati fino al 50%, ma non solo. Scegliendo due giochi fra un’ampia selezione di titoli, infatti, potrete pagare il meno caro a soli 5,00€, per un risparmio non da poco.

Tra gli articoli in sconto più interessanti vi sono senza dubbio le periferiche come controller e cuffie, che faranno fare un salto di qualità alle vostre sessioni di gioco. Per esempio, il controller wireless per PC Nacon GC-200WL è in offerta a soli 27,98€ invece di 39,98€, per un risparmio di ben 12,00€.

Frutto dell’esperienza Nacon, si tratta di un pad perfetto anche per i gamer più esigenti, dato che la sua superficie gommata assicura una presa comoda anche dopo ore di gioco. Avrete a disposizione 6 pulsanti azione, 2 grilletti, 2 pulsanti dorsali e un pad a 8 direzioni, oltre a 2 levette analogiche asimmetriche, ideali soprattutto per gli sparatutto.

Ovviamente vi abbiamo riportato solo un esempio dei tantissimi prodotti in sconto sul sito di GameStop, quindi vi rimandiamo alla pagina dedicata ai Summer Sale per scoprire il catalogo intero. Il nostro consiglio è quello di approfittarne il prima possibile, dato che le scorte degli articoli potrebbero esaurire in fretta.

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport.

