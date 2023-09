Samsung ha annunciato il lancio di “Gamer Training,” un programma di formazione progettato per aiutare i giocatori a migliorare le proprie abilità e prestazioni nei videogiochi. Questo progetto è parte integrante del Game Portal Samsung “Embrace your game” e del canale YouTube Samsung, che forniranno contenuti educativi e di intrattenimento, tra cui analisi dettagliate e guide realizzate da esperti giocatori professionisti e content creator.

Un’offerta completa di formazione per tutti i tipi di gamer

Gamer Training proporrà una vasta gamma di risorse e attività formative per arricchire l’esperienza dei giocatori di tutte le categorie. Tra queste ci saranno sessioni interattive, workshop video, tutorial esplicativi e molte altre risorse utili. Inoltre, gli appassionati avranno accesso alle ultime novità sui prodotti e sulle tecnologie per il gaming marchiati Samsung.

In particolare, la sezione “Level Up Gamer Training” della piattaforma offrirà un approccio pratico, fornendo suggerimenti, consigli e trucchi su come affrontare i boss in titoli come “Diablo Immortal” e come progredire come giocatore in “World of Warcraft.” Indipendentemente dal tipo di giocatore, che sia un casual o un hardcore gamer, “Level Up” fornirà informazioni preziose su giochi per smartphone, PC e console.

Benjamin Braun, Chief Marketing Officer di Samsung Europe, ha dichiarato: “L’obiettivo di Samsung è quello di aiutare le persone a divertirsi il più possibile con i videogiochi. Gamer Training contribuirà in tal senso offrendo a un gran numero di appassionati in tutta Europa la possibilità di dare il meglio di sé nel gioco e a trarne il massimo divertimento.”

Braun ha inoltre aggiunto: “Siamo entusiasti di collaborare con fantastici trainer e creatori di contenuti, tra cui Randolph. Siamo inoltre felici della partnership con Activision Blizzard per questa iniziativa, dal momento che abbiamo l’obiettivo comune di formare una nuova generazione di giocatori ambiziosi.”

Il meglio dell’hardware per il gaming

La sezione “Hardware” di Gamer Training offrirà consigli utili per migliorare il setup di gioco, indipendentemente dal livello del giocatore. Gli argomenti spazieranno dalla scelta del miglior monitor gaming alla creazione di un PC personalizzato, dalla sostituzione della GPU alla selezione delle migliori schede SSD. In questa sezione, gli appassionati troveranno informazioni preziose per tutti i tipi di sistemi di gioco, sia essi PC o console da utilizzare comodamente sul divano. Alex Brooks di TechFlow sarà il consulente principale per le questioni hardware.

Una piattaforma all-inclusive per il gaming

Gamer Training rappresenta solo una delle iniziative della nuova piattaforma “Embrace Your Game” di Samsung. Questa piattaforma si basa sull’idea che non esista un solo modo di essere gamer. Samsung ha creato una serie di prodotti per il gaming che permettono a ogni giocatore di personalizzare il proprio setup in base alle proprie preferenze e al proprio stile, offrendo prodotti di alta qualità per esperienze straordinarie nel mondo del gaming.

Tra i prodotti “Embrace your game” figurano il monitor Odyssey OLED G9, lo smartphone Galaxy S23 Ultra, e la TV Neo QLED 4K 65″ QN90C.

Con l’annuncio di Gamer Training e la piattaforma “Embrace Your Game,” Samsung si posiziona come un punto di riferimento per i gamer di tutti i livelli. La compagnia mira a offrire un’esperienza completa, unendo contenuti formativi di alta qualità e le ultime tecnologie per il gaming. Un’ottima iniziativa che potrebbe ulteriormente aiutare i videogiochi a espandersi nel nostro continente.